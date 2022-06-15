В ЯНАО помогут семье, экстренно бежавшей с Украины

Люди примут любую помощь: одежду, предметы первой необходимости и продукты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Беженцы с Донбасса и Украины

Семье из Мариуполя, которая вынуждена была экстренно бежать в ЯНАО, помогут всем необходимым. Об этом на своей странице во «ВКонтатке» рассказала председатель городской думы Ноябрьска Ирина Ращупкина.

«Во время приема граждан в общественной приемной Единой России обратилась семья, приехавшая из Украины (г. Мариуполь). Выезжать пришлось экстренно. Уже завтра семье будет оказана необходимая помощь», — написала она.

Ращупкина добавила, что семья примет любою помощь: летнюю одежду, продукты питания, предметы первой необходимости. Также людям необходим тонометр для контроля артериального давления.

Ранее сообщалось, что жители Донбасса получат в ЯНАО бесплатную юридическую помощь. Получить поддержку смогут переселенцы, которые не имеют российского гражданства или только получают этот статус.

Жители Украины эвакуируются и переезжают на территорию России из-за боевых действий. Это началось после того, как президент РФ Владимир Путина объявил о спецоперации на Украине по демилитаризации и денацификации Украины.