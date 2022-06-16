The Times: европейцы просят Украину отдать территории ради мира

16 июня 2022 в 14:39 Размер текста - 17 +

Жители Европы хотят прекращения спецоперации на Украине Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Жители Европы хотят завершения конфликта России и Украины, даже если Киеву придется пойти на территориальные уступки. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на опрос Европейского совета по международным отношениям. «Большой разрыв существует между теми, кто хочет окончания спецоперации как можно быстрее, и теми, кто хочет, чтобы Россия была наказана», — сказал директор европейского совета по международным отношениям Марк Леонард. «Большинство граждан готовы признать территориальные потери Украины в обмен на скорейшее прекращение конфликта», — пишет The Times. Среди респондентов 35% проголосовали за мир на Украине, 22% выступили за восстановление справедливости, вариант «другое» выбрали 23% опрошенных. Еще 20% отказались выбирать между справедливостью и миром, хотя поддержали оба этих варианта. Ранее французский портал AgoraVox сообщал, что Запад готов принудить Украину к территориальным уступкам ради дипломатического решения конфликта с Россией. Обозреватель американского журнала National Interest также считает, что Украине нужно пойти России на уступки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что Украина может потерять территории в ходе урегулирования конфликта, передает «Национальная служба новостей». Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия помогает жителям Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Жители Европы хотят завершения конфликта России и Украины, даже если Киеву придется пойти на территориальные уступки. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на опрос Европейского совета по международным отношениям. «Большой разрыв существует между теми, кто хочет окончания спецоперации как можно быстрее, и теми, кто хочет, чтобы Россия была наказана», — сказал директор европейского совета по международным отношениям Марк Леонард. «Большинство граждан готовы признать территориальные потери Украины в обмен на скорейшее прекращение конфликта», — пишет The Times. Среди респондентов 35% проголосовали за мир на Украине, 22% выступили за восстановление справедливости, вариант «другое» выбрали 23% опрошенных. Еще 20% отказались выбирать между справедливостью и миром, хотя поддержали оба этих варианта. Ранее французский портал AgoraVox сообщал, что Запад готов принудить Украину к территориальным уступкам ради дипломатического решения конфликта с Россией. Обозреватель американского журнала National Interest также считает, что Украине нужно пойти России на уступки. Генсек НАТО Йенс Столтенберг не исключил, что Украина может потерять территории в ходе урегулирования конфликта, передает «Национальная служба новостей». Спецоперация РФ на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что Россия помогает жителям Донбасса.