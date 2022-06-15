Туроператор: путевок в Турцию хватит всем жителям ЯНАО

Стоимость недельного отдыха у моря для двоих составит около 150 тыс руб Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

Туры в Турцию стали самыми популярными среди жителей ЯНАО. Однако повышенный спрос на это направление успешно покрывается туроператорами, такой информацией поделились в Новоуренгойском филиале TEZ TOUR.

«Да, сейчас активно берут туры в Турцию. Это самое популярное направление», — рассказали URA.RU представители туроператора.

Средний ценник поездки на неделю для двух человек составляет примерно 150 тыс руб. Если же в каких-то отелях мест не находится сотрудники компании предлагают выбрать другой из довольно широкого списка. Сейчас на сайте TEZ Tour имеется достаточно предложений для выбора даты. Билеты можно купить даже на следующий день.

Из альтернатив в турагентстве назвали в первую очередь Египет, но отметили, что спрос туда сейчас не так высок. По мнению сотрудников компании, такое явление обусловлено особенностями погоды, в это время года в Египте очень жарко.

Ранее URA.RU сообщало о том, что туроператоры предложили альтернативу неработающим за рубежом банковским картам. Решением стало оформление депозитного счета при покупке путевки.