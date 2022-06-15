Больнице ДНР передали оборудование от челябинского губернатора. Фото

16 июня 2022 в 16:42 Размер текста - 17 +

Алексея Текслера и жителей Челябинской области благодарят, а помощь жители Ясиноватой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Центральная районная больница в городе Ясиноватой (ДНР) получила медицинское оборудование и лекарства, предоставленные губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Об этом 16 июня сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. «Передали в Ясиноватскую центральную районную больницу медицинское оборудование и медикаменты, которые предоставил челябинский губернатор Алексей Текслер. В том числе УЗИ-аппарат Mindray MX7, операционный стол „Сен-Жермен 8500“, аппарат электрохирургический высокочастотный, анализаторы», — написал Шевченко в своем telegram-канале. По его словам, помощь челябинцев включает и многие другие позиции. В ближайшее время аппаратуру запустят в эксплуатацию. Помимо этого, Ясиноватая получила 11 автомобилей для медиков: четыре машины скорой помощи «ГАЗель»; автомобили неотложной помощи — пять внедорожников LADA «Нива» и две LADA «Ларгус». Также в республику поставили 40 аппаратов ИВЛ, медикаменты, строительные материалы. При поддержке региона в ДНР планируется запустить производство окон — значительная часть жилого сектора и соцобъектов осталась без остекления из-за постоянных обстрелов украинских военных. Челябинская область начала помогать Донбассу уже с 24 февраля, когда президент Владимир Путин санкционировал спецоперацию по защите населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны военных Украины и националистических формирований. Область помогает восстанавливать жилой сектор, коммунальную инфраструктуру и соцобъекты Волновахи и Ясиноватой, с которыми 14 июня Текслер подписал соглашения о сотрудничестве. Саму поездку челябинской делегации в Донбасс в момент максимально ожесточенных обстрелов высоко оценил лидер ДНР Денис Пушилин, поблагодаривший главу области за смелость. Фото: telegram-канал мэра Ясиноватой Дмитрия Шевченко Фото: telegram-канал мэра Ясиноватой Дмитрия Шевченко Фото: telegram-канал мэра Ясиноватой Дмитрия Шевченко Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог» .

Центральная районная больница в городе Ясиноватой (ДНР) получила медицинское оборудование и лекарства, предоставленные губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Об этом 16 июня сообщил мэр города Дмитрий Шевченко. «Передали в Ясиноватскую центральную районную больницу медицинское оборудование и медикаменты, которые предоставил челябинский губернатор Алексей Текслер. В том числе УЗИ-аппарат Mindray MX7, операционный стол „Сен-Жермен 8500“, аппарат электрохирургический высокочастотный, анализаторы», — написал Шевченко в своем telegram-канале. По его словам, помощь челябинцев включает и многие другие позиции. В ближайшее время аппаратуру запустят в эксплуатацию. Помимо этого, Ясиноватая получила 11 автомобилей для медиков: четыре машины скорой помощи «ГАЗель»; автомобили неотложной помощи — пять внедорожников LADA «Нива» и две LADA «Ларгус». Также в республику поставили 40 аппаратов ИВЛ, медикаменты, строительные материалы. При поддержке региона в ДНР планируется запустить производство окон — значительная часть жилого сектора и соцобъектов осталась без остекления из-за постоянных обстрелов украинских военных. Челябинская область начала помогать Донбассу уже с 24 февраля, когда президент Владимир Путин санкционировал спецоперацию по защите населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны военных Украины и националистических формирований. Область помогает восстанавливать жилой сектор, коммунальную инфраструктуру и соцобъекты Волновахи и Ясиноватой, с которыми 14 июня Текслер подписал соглашения о сотрудничестве. Саму поездку челябинской делегации в Донбасс в момент максимально ожесточенных обстрелов высоко оценил лидер ДНР Денис Пушилин, поблагодаривший главу области за смелость.