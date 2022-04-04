В Перми приостанавливают работу магазины Decathlon

Пока магазин на шоссе Космонавтов работает Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Французская компания Decathlon, производящая спортивные товары, объявила о временной приостановке деятельности в России. В Перми первым закроется магазин около ТРК «Семья» в Перми. Он перестанет работать 6 апреля. Информация об этом появилась в аккаунте магазина в социальной сети «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, Decathlon планирует временно приостановить работу магазинов: из-за внешних условий у нас нет возможности обеспечивать поставки товаров. В связи с этим, начиная с 6 апреля 2022 года, временно закроется ваш магазин Decathlon „Новый центр“», — указано в посте.

Продажи приостановят на неопределенный срок. В компании также отметили, что магазин на шоссе Космонавтов, д. 393 пока работает. О том, когда и он закроется, можно будет узнать на сайте магазина. В посте также добавили, что все обязательства перед клиентами относительно гарантии, возврата товаров и заказов, которые будут сделано до закрытия, будут исполнены.

В марте в Перми закрылись и другие магазины: Cropp, House, Mohito, Reserved, Sinsay, Zara, Bershka, Stradivarius, Pull&bear, Uniqlo, H&M. Некоторые бренды были представлены не одним, а двумя магазинами в разных ТЦ. Теперь магазин Acoola в Перми приглашает продавцов, потерявших работу, к себе. А пермяки думают, где теперь им одеваться.

Иностранные бренды начали приостанавливать свою деятельность в РФ в рамках санкционного давления. Это — реакция западных стран на проведение вынужденной спецоперации на территории Украины. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель этих мер — отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории России и ее роли в важнейших мировых событиях: «Говорю о прогрессирующей дискриминации всего, что связано с Россией, об этой тенденции, которая разворачивается в ряде западных государств — при полном попустительстве, а иногда и при поощрении правящих элит».

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