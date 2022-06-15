Жители ЯНАО стали меньше платить за бензин и овощи

Стоимость бензина стала меньше благодаря ограничению экспортных поставок Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

В ЯНАО подешевели овощи, и снизилась цена на топливо. Согласно информации Центробанка РФ, ограничение экспортных поставок на внутреннем рынке привело к замедлению темпов прироста цен на бензин марки АИ-98 и ускорению спада цены на топливо АИ-92.

«Ввиду климатических особенностей округа большая часть продуктов питания завозится из других регионов, поэтому динамика цен на них напрямую связана с общероссийскими тенденциями. Увеличение предложения за счет расширения импортных поставок в сочетании с укреплением рубля способствовало уменьшению темпов прироста цен на белокочанную капусту», — говорится в сообщении.

Также из-за использования теплиц в стране снизился рост цен на помидоры и огурцы. Такая же ситуация и с подсолнечным маслом. Благодаря увеличению экспортной пошлины на продукт, в стране замедлился годовой рост цены на товар.

Ранее сообщалось, что предприятие в ЯНАО снизило стоимость молока. Цена молочного товара будет зависеть от жирности продукта и стоить от 48 до 51 рублей.