Клишас: дети Запорожья не получат российское гражданство 16 июня 2022 в 17:26 Размер текста - 17 + Андрей Клишас заявил, что дети, рожденные после 24 февраля, не получат гражданство РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Дети, рожденные в Запорожской области после 24 февраля, не получат гражданство России. Об этом заявил сенатор Российской Федерации Андрей Клишас в своем telegram-канале. Ранее украинский политик Кирилл Стремоусов сказал, что дети Запорожья, рожденные после 24 февраля, автоматически станут гражданами России. Клишас опроверг эту информацию. «Не станут, нет такой нормы в законе о гражданстве. Но решать этот вопрос нужно», — написал он. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Под конец мая Россия взяла под контроль 70% процентов территории Запорожья. Новый член администрации региона Владимир Рогов утверждал, что Запорожье возьмет курс на вхождение в состав РФ в качестве субъекта. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест! Дети, рожденные в Запорожской области после 24 февраля, не получат гражданство России. Об этом заявил сенатор Российской Федерации Андрей Клишас в своем telegram-канале. Ранее украинский политик Кирилл Стремоусов сказал, что дети Запорожья, рожденные после 24 февраля, автоматически станут гражданами России. Клишас опроверг эту информацию. «Не станут, нет такой нормы в законе о гражданстве. Но решать этот вопрос нужно», — написал он. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Под конец мая Россия взяла под контроль 70% процентов территории Запорожья. Новый член администрации региона Владимир Рогов утверждал, что Запорожье возьмет курс на вхождение в состав РФ в качестве субъекта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям