Клишас: дети Запорожья не получат российское гражданство

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Сенатор Андрей Клишас на прессконференции в МИА
Андрей Клишас заявил, что дети, рожденные после 24 февраля, не получат гражданство РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Дети, рожденные в Запорожской области после 24 февраля, не получат гражданство России. Об этом заявил сенатор Российской Федерации Андрей Клишас в своем telegram-канале.

Ранее украинский политик Кирилл Стремоусов сказал, что дети Запорожья, рожденные после 24 февраля, автоматически станут гражданами России. Клишас опроверг эту информацию. «Не станут, нет такой нормы в законе о гражданстве. Но решать этот вопрос нужно», — написал он.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Под конец мая Россия взяла под контроль 70% процентов территории Запорожья. Новый член администрации региона Владимир Рогов утверждал, что Запорожье возьмет курс на вхождение в состав РФ в качестве субъекта.

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Дети, рожденные в Запорожской области после 24 февраля, не получат гражданство России. Об этом заявил сенатор Российской Федерации Андрей Клишас в своем telegram-канале. Ранее украинский политик Кирилл Стремоусов сказал, что дети Запорожья, рожденные после 24 февраля, автоматически станут гражданами России. Клишас опроверг эту информацию. «Не станут, нет такой нормы в законе о гражданстве. Но решать этот вопрос нужно», — написал он. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Под конец мая Россия взяла под контроль 70% процентов территории Запорожья. Новый член администрации региона Владимир Рогов утверждал, что Запорожье возьмет курс на вхождение в состав РФ в качестве субъекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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