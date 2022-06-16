Клишас: дети Запорожья не получат российское гражданство

Дети, рожденные в Запорожской области после 24 февраля, не получат гражданство России. Об этом заявил сенатор Российской Федерации Андрей Клишас в своем telegram-канале.
Ранее украинский политик Кирилл Стремоусов сказал, что дети Запорожья, рожденные после 24 февраля, автоматически станут гражданами России. Клишас опроверг эту информацию. «Не станут, нет такой нормы в законе о гражданстве. Но решать этот вопрос нужно», — написал он.
Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Под конец мая Россия взяла под контроль 70% процентов территории Запорожья. Новый член администрации региона Владимир Рогов утверждал, что Запорожье возьмет курс на вхождение в состав РФ в качестве субъекта.
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Дети, рожденные в Запорожской области после 24 февраля, не получат гражданство России. Об этом заявил сенатор Российской Федерации Андрей Клишас в своем telegram-канале. Ранее украинский политик Кирилл Стремоусов сказал, что дети Запорожья, рожденные после 24 февраля, автоматически станут гражданами России. Клишас опроверг эту информацию. «Не станут, нет такой нормы в законе о гражданстве. Но решать этот вопрос нужно», — написал он. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Основными ее целями, по словам президента РФ Владимира Путина, являются помощь жителям Донбасса, а также демилитаризация и денацификация Украины. Под конец мая Россия взяла под контроль 70% процентов территории Запорожья. Новый член администрации региона Владимир Рогов утверждал, что Запорожье возьмет курс на вхождение в состав РФ в качестве субъекта.