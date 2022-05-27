Власти Запорожья: Киев готовится к сдаче региона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины. Москва, флаг украины, украинские военные
Представители Зеленского продумывают план эвакуации, сообщил Владимир Рогов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Представители украинской власти готовятся сдать город Запорожье Вооруженным силам России. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Запорожье будет освобождено. Это понимают и наши противники. Поэтому сейчас практически в круглосуточном режиме там идет обсуждение по эвакуации. Представители Зеленского в городе уже находятся на низком старте, ищут отступные пути для эвакуации, а также вывозят из города все наиболее ценное», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости».

На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации Украины. В ходе нее Вооруженным силам России удалось установить контроль над всей Херсонской областью и освободить большую часть Запорожской.

Позже член совета администрации региона заявил о желании жителей Запорожской области войти в состав России. Так, освобожденная территория региона уже перешла на московское время, передает «Национальная служба новостей». Помимо этого, регион начал переход в рублевую зону. Кроме того, Владимир Рогов выступил с инициативой передачи украинских военных баз, расположенных на берегу Азовского моря, в пользование российским военным.

Все главное о спецоперации за сутки в одном письме
Вы подписались на рассылку
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Представители украинской власти готовятся сдать город Запорожье Вооруженным силам России. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Запорожье будет освобождено. Это понимают и наши противники. Поэтому сейчас практически в круглосуточном режиме там идет обсуждение по эвакуации. Представители Зеленского в городе уже находятся на низком старте, ищут отступные пути для эвакуации, а также вывозят из города все наиболее ценное», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости». На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации Украины. В ходе нее Вооруженным силам России удалось установить контроль над всей Херсонской областью и освободить большую часть Запорожской. Позже член совета администрации региона заявил о желании жителей Запорожской области войти в состав России. Так, освобожденная территория региона уже перешла на московское время, передает «Национальная служба новостей». Помимо этого, регион начал переход в рублевую зону. Кроме того, Владимир Рогов выступил с инициативой передачи украинских военных баз, расположенных на берегу Азовского моря, в пользование российским военным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...