Власти Запорожья: Киев готовится к сдаче региона

27 мая 2022 в 11:45 Размер текста - 17 +

Представители Зеленского продумывают план эвакуации, сообщил Владимир Рогов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Представители украинской власти готовятся сдать город Запорожье Вооруженным силам России. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Запорожье будет освобождено. Это понимают и наши противники. Поэтому сейчас практически в круглосуточном режиме там идет обсуждение по эвакуации. Представители Зеленского в городе уже находятся на низком старте, ищут отступные пути для эвакуации, а также вывозят из города все наиболее ценное», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости». На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации Украины. В ходе нее Вооруженным силам России удалось установить контроль над всей Херсонской областью и освободить большую часть Запорожской. Позже член совета администрации региона заявил о желании жителей Запорожской области войти в состав России. Так, освобожденная территория региона уже перешла на московское время, передает «Национальная служба новостей». Помимо этого, регион начал переход в рублевую зону. Кроме того, Владимир Рогов выступил с инициативой передачи украинских военных баз, расположенных на берегу Азовского моря, в пользование российским военным.

Представители украинской власти готовятся сдать город Запорожье Вооруженным силам России. Об этом заявил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Запорожье будет освобождено. Это понимают и наши противники. Поэтому сейчас практически в круглосуточном режиме там идет обсуждение по эвакуации. Представители Зеленского в городе уже находятся на низком старте, ищут отступные пути для эвакуации, а также вывозят из города все наиболее ценное», — сказал Рогов в интервью РИА «Новости». На территории Украины проводится специальная операция РФ по демилитаризации Украины. В ходе нее Вооруженным силам России удалось установить контроль над всей Херсонской областью и освободить большую часть Запорожской. Позже член совета администрации региона заявил о желании жителей Запорожской области войти в состав России. Так, освобожденная территория региона уже перешла на московское время, передает «Национальная служба новостей». Помимо этого, регион начал переход в рублевую зону. Кроме того, Владимир Рогов выступил с инициативой передачи украинских военных баз, расположенных на берегу Азовского моря, в пользование российским военным.