Во Франции раскрыли выгоду Макрона от поездки на Украину

16 июня 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Визит президента Франции на Украину состоялся за три дня до второго тура выборов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает, что визит Макрона в Киев — это попытка повлиять на парламентские выборы во Франции. Об этом она заявила во время выступления в эфире радио France Inter. Ле Пен отмечает, что визит президента Франции на Украину состоялся за три дня до второго тура выборов. «Это доказывает, что президент использует позицию военного лидера, чтобы попытаться повлиять на выборы», — приводит слова Ле Пен РИА «Новости». Такое же мнение высказывает и депутат партии «Непокорившаяся Франция» Алексис Корбьер в эфире телеканала Cnews. Он отмечает, что не хотел бы, чтобы ситуация на Украине помогла Макрону повлиять на ход парламентских выборов во Франции. Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с прибывшими в Киев канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Визит состоялся для поддержки Украины, на территории которой с 24 февраля Россия проводит спецоперацию. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям Донбасса. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен считает, что визит Макрона в Киев — это попытка повлиять на парламентские выборы во Франции. Об этом она заявила во время выступления в эфире радио France Inter. Ле Пен отмечает, что визит президента Франции на Украину состоялся за три дня до второго тура выборов. «Это доказывает, что президент использует позицию военного лидера, чтобы попытаться повлиять на выборы», — приводит слова Ле Пен РИА «Новости». Такое же мнение высказывает и депутат партии «Непокорившаяся Франция» Алексис Корбьер в эфире телеканала Cnews. Он отмечает, что не хотел бы, чтобы ситуация на Украине помогла Макрону повлиять на ход парламентских выборов во Франции. Ранее URA.RU сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский встретился с прибывшими в Киев канцлером Германии Олафом Шольцем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом. Визит состоялся для поддержки Украины, на территории которой с 24 февраля Россия проводит спецоперацию. Она направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины, а также помощь жителям Донбасса.