Макрон назвал условие для своего визита в Россию

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает своего визита в Россию. Однако для этого, по его словам, должны быть созданы предварительные условия.
«Чтобы я отправился в Россию, должны быть созданы предварительные условия. Но я ничего не исключаю», — сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.
Ранее Макрон вместе с коллегами по ЕС посетил Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. По итогам встречи Макрон рассказал, что Франция, Германия, Италия и Румыния потребовали немедленного наделения Украины статусом кандидата в Евросоюз.
Неделей ранее Макрон сообщил, что проговорил с президентом РФ Владимиром Путиным не менее 100 часов, передает RT. Он также заявил, что западные страны не должны унижать Россию, поскольку рано или поздно им придется с ней сотрудничать.
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