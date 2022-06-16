Макрон назвал условие для своего визита в Россию

17 июня 2022 в 01:05 Размер текста - 17 +

Макрон допустил возможность визита в Россию Фото: Официальный сайт Президента РФ Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает своего визита в Россию. Однако для этого, по его словам, должны быть созданы предварительные условия. «Чтобы я отправился в Россию, должны быть созданы предварительные условия. Но я ничего не исключаю», — сказал Макрон в интервью телеканалу TF1. Ранее Макрон вместе с коллегами по ЕС посетил Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. По итогам встречи Макрон рассказал, что Франция, Германия, Италия и Румыния потребовали немедленного наделения Украины статусом кандидата в Евросоюз. Неделей ранее Макрон сообщил, что проговорил с президентом РФ Владимиром Путиным не менее 100 часов, передает RT. Он также заявил, что западные страны не должны унижать Россию, поскольку рано или поздно им придется с ней сотрудничать. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает своего визита в Россию. Однако для этого, по его словам, должны быть созданы предварительные условия. «Чтобы я отправился в Россию, должны быть созданы предварительные условия. Но я ничего не исключаю», — сказал Макрон в интервью телеканалу TF1. Ранее Макрон вместе с коллегами по ЕС посетил Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. По итогам встречи Макрон рассказал, что Франция, Германия, Италия и Румыния потребовали немедленного наделения Украины статусом кандидата в Евросоюз. Неделей ранее Макрон сообщил, что проговорил с президентом РФ Владимиром Путиным не менее 100 часов, передает RT. Он также заявил, что западные страны не должны унижать Россию, поскольку рано или поздно им придется с ней сотрудничать.