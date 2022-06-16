16 июня 2022

Макрон назвал условие для своего визита в Россию

© Служба новостей «URA.RU»
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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, макрон эммануэль
Макрон допустил возможность визита в Россию Фото:

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает своего визита в Россию. Однако для этого, по его словам, должны быть созданы предварительные условия.

«Чтобы я отправился в Россию, должны быть созданы предварительные условия. Но я ничего не исключаю», — сказал Макрон в интервью телеканалу TF1.

Ранее Макрон вместе с коллегами по ЕС посетил Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. По итогам встречи Макрон рассказал, что Франция, Германия, Италия и Румыния потребовали немедленного наделения Украины статусом кандидата в Евросоюз.

Неделей ранее Макрон сообщил, что проговорил с президентом РФ Владимиром Путиным не менее 100 часов, передает RT. Он также заявил, что западные страны не должны унижать Россию, поскольку рано или поздно им придется с ней сотрудничать.

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает своего визита в Россию. Однако для этого, по его словам, должны быть созданы предварительные условия. «Чтобы я отправился в Россию, должны быть созданы предварительные условия. Но я ничего не исключаю», — сказал Макрон в интервью телеканалу TF1. Ранее Макрон вместе с коллегами по ЕС посетил Киев для встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским. По итогам встречи Макрон рассказал, что Франция, Германия, Италия и Румыния потребовали немедленного наделения Украины статусом кандидата в Евросоюз. Неделей ранее Макрон сообщил, что проговорил с президентом РФ Владимиром Путиным не менее 100 часов, передает RT. Он также заявил, что западные страны не должны унижать Россию, поскольку рано или поздно им придется с ней сотрудничать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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