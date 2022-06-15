Власти РФ готовят новый план ухода от санкций Запада

Премьер-министр Михаил Мишустин обозначил новые задачи для правительства Фото: официальный сайт Правительства России

статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Российские власти готовятся к экономическому прорыву в условиях санкций, который подтолкнет экономику к развитию. Так эксперты объяснили URA.RU заявление премьер-министра РФ Михаила Мишустина, сделанное 15 июня на вводной стратегической сессии по экономическим вопросам. Он сообщил о необходимости подготовки плана достижения экономического суверенитета России.

Во вступительном слове на совещании Мишустин отметил, что влияние антироссийских санкций смягчили меры поддержки и «экономика РФ плавно адаптируется к новым вызовам». «Можно сказать, что на данном этапе она справляется с санкционным давлением», — подчеркнул глава кабмина.

Михаил Мишустин заявил, что у России достаточно ресурсов, чтобы продолжить развитие Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Перед правительством РФ поставлены новые задачи, в том числе определение длительного горизонта планирования, заявил Мишустин. «Глобальная цель нашей работы — обеспечение экономического суверенитета России. У страны достаточно собственных ресурсов, чтобы продолжить развитие, игнорируя все попытки нас как-то задержать, остановить, а то и вовсе повернуть назад», — уточнил премьер.

После введения США и Евросоюзом санкций против России, с конца февраля, правительство страны принимало срочные меры поддержки экономики. Первые контрсанкции защищали финансовую систему страны, затем ответные шаги властей касались поддержки системообразующих предприятий, малого, среднего бизнеса и других отраслей. По данным пресс-службы правительства РФ, за три месяца в план первоочередных действий вошло порядка 300 мероприятий.

Российские власти готовятся перейти от сырьевой экономики к обрабатывающей, уточнили эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В условиях достаточно спокойной экономической обстановки власти готовятся сделать рывок для развития экономики, полагает директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович. «Премьер-министр готовится к предстоящей трансформации экономики. Под ней подразумевается перенос труда и капитала из неэффективных отраслей в перспективные, продолжение цифровизации, импортозамещения. Должен произойти переход от преобладающего спроса на сырьевые товары на производство обрабатывающей промышленности и высокотехнологичные услуги, то есть переход от экономического роста к развитию. И это разные вещи», — уточнил собеседник.

Заявление премьера отражает последовательность его действий, считает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Ранее Мишустин говорил о переходе к «проактивной политике».

Это означает, что на новом этапе для перестройки экономики потребуется изменение регулятивных практик. Процесс имеет длительные горизонты планирования. Решения должны быть глубокими и системными», — пояснил эксперт.

Правительство РФ в условиях адаптации экономики к санкциям Запада корректирует стратегические планы согласно долгосрочным прогнозам, отмечает вице-президент Российской ассоциации политических консультантов Алексей Куртов. «Российская экономика еще приспосабливается к ограничениям и это надо учитывать. Она не может перестроиться за три месяца, так как это процесс постепенный, целенаправленный и разумный», — резюмировал эксперт.

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