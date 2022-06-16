«Известия»: смартфоны Samsung перестали активироваться в России

17 июня 2022 в 02:50 Размер текста - 17 +

20% смартфонов Samsung, ввезенных по «серой схеме» не активируются в РФ Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Часть смартфонов Samsung, поставляемых в рамках параллельного импорта, невозможно включить в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на продавцов телефонов и экспертов в области абонентского оборудования. «Включить новый аппарат [Samsung], вставив в него SIM-карту российского оператора, невозможно, если устройство не предназначено для продажи в странах ЕАЭС (Евразийский экономический союз — прим. URA.RU). Проблема касается всех смартфонов Samsung, которые ввозят в РФ по параллельному импорту», — рассказал изданию источник, близкий к одному из ритейлеров. С iPhone подобных проблем нет, добавил он. По словам экспертов, производитель требует, чтобы смартфон активировали только в странах, для продажи в которых он предназначен. В службе техподдержки Samsung изданию подтвердили, что это «крайне желательно». По оценкам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, проблема возникает примерно с 20% смартфонов Samsung, ввезенных по параллельному импорту. В мае в Россию таким образом въехало 45—50 тысяч смартфонов корейской марки. Потребителям бренда эксперты рекомендуют для активации везти вместе с гаджетом SIM-карту оператора, работающего в стране, куда Samsung официально поставил смартфон, и проговорить по нему несколько минут. Разблокировать новый девайс теперь предлагают и в сервисных центрах производителя. Стоимость услуги, по словам источника, составляет порядка пяти тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что южнокорейская компания Samsung приняла решение приостановить поставку телефонов и чипов в РФ в связи с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В середине марта Samsung заявил о возобновлении работы сервиса Samsung Pay на территории России. Также апелляционный суд снял запрет на продажу 61 модели смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay. Позднее Министерство промышленности и торговли РФ включило южнокорейский бренд в перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию без согласия правообладателя, то есть в обход санкций. В конце мая российский бизнес начал закупать технику в рамках параллельного импорта. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Часть смартфонов Samsung, поставляемых в рамках параллельного импорта, невозможно включить в России. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на продавцов телефонов и экспертов в области абонентского оборудования. «Включить новый аппарат [Samsung], вставив в него SIM-карту российского оператора, невозможно, если устройство не предназначено для продажи в странах ЕАЭС (Евразийский экономический союз — прим. URA.RU). Проблема касается всех смартфонов Samsung, которые ввозят в РФ по параллельному импорту», — рассказал изданию источник, близкий к одному из ритейлеров. С iPhone подобных проблем нет, добавил он. По словам экспертов, производитель требует, чтобы смартфон активировали только в странах, для продажи в которых он предназначен. В службе техподдержки Samsung изданию подтвердили, что это «крайне желательно». По оценкам ведущего аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, проблема возникает примерно с 20% смартфонов Samsung, ввезенных по параллельному импорту. В мае в Россию таким образом въехало 45—50 тысяч смартфонов корейской марки. Потребителям бренда эксперты рекомендуют для активации везти вместе с гаджетом SIM-карту оператора, работающего в стране, куда Samsung официально поставил смартфон, и проговорить по нему несколько минут. Разблокировать новый девайс теперь предлагают и в сервисных центрах производителя. Стоимость услуги, по словам источника, составляет порядка пяти тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что южнокорейская компания Samsung приняла решение приостановить поставку телефонов и чипов в РФ в связи с началом спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. В середине марта Samsung заявил о возобновлении работы сервиса Samsung Pay на территории России. Также апелляционный суд снял запрет на продажу 61 модели смартфонов Samsung с платежным сервисом Samsung Pay. Позднее Министерство промышленности и торговли РФ включило южнокорейский бренд в перечень товаров, которые будет разрешено ввозить в Россию без согласия правообладателя, то есть в обход санкций. В конце мая российский бизнес начал закупать технику в рамках параллельного импорта.