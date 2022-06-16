В ГД хотят сократить действие ОСАГО до месяца

17 июня 2022 в 07:28 Размер текста - 17 +

В мае этого года стоимость ОСАГО выросла до 5800 рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU В России необходимо сократить действия договора ОСАГО до одного месяца. С такой инициативой выступили в Госдуме РФ. По мнению депутатов ЛДПР, такая мера поможет сократить количество незастрахованных машин. «Бывают ситуации, когда полис ОСАГО нужен на более короткий срок, например для поездки или перегона машины в другой город. В этом случае водитель должен заключить договор ОСАГО на один год, а затем его расторгнуть. В таких ситуациях водителю выгоднее заплатить штраф за езду без полиса ОСАГО в размере 800 рублей, либо с учетом 50% скидки в размере 400 рублей, чем покупать полис ОСАГО, средняя стоимость которого составляет более 5 тысяч рублей», — сообщают «Известия» со ссылкой на текст законопроекта. Депутаты отметили, что в 39 регионах России водители стали чаще ездить без страховки. При этом российские автостраховщики не одобряют инициативу Госдумы. «У РСА нет статистики о числе автовладельцев, передвигающихся без полисов ОСАГО. В то же время по статистике РСА мы видим, что количество заключенных договоров ОСАГО растет. Так, по итогам 2021 года количество застрахованного автотранспорта по ОСАГО в России увеличилось, по сравнению с 2020 годом, на 2%», — заявили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков. Ранее такую инициативу продвигал депутат Госдумы Ярослав Нилов. «Так автолюбителям не придется терять деньги и нервы, если застраховать машину нужно менее, чем на год», — считает Нилов. По данным сервиса «Сравни.ру», в мае этого года стоимость ОСАГО выросла до 5800 рублей, что на 9% выше показателя января. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

В России необходимо сократить действия договора ОСАГО до одного месяца. С такой инициативой выступили в Госдуме РФ. По мнению депутатов ЛДПР, такая мера поможет сократить количество незастрахованных машин. «Бывают ситуации, когда полис ОСАГО нужен на более короткий срок, например для поездки или перегона машины в другой город. В этом случае водитель должен заключить договор ОСАГО на один год, а затем его расторгнуть. В таких ситуациях водителю выгоднее заплатить штраф за езду без полиса ОСАГО в размере 800 рублей, либо с учетом 50% скидки в размере 400 рублей, чем покупать полис ОСАГО, средняя стоимость которого составляет более 5 тысяч рублей», — сообщают «Известия» со ссылкой на текст законопроекта. Депутаты отметили, что в 39 регионах России водители стали чаще ездить без страховки. При этом российские автостраховщики не одобряют инициативу Госдумы. «У РСА нет статистики о числе автовладельцев, передвигающихся без полисов ОСАГО. В то же время по статистике РСА мы видим, что количество заключенных договоров ОСАГО растет. Так, по итогам 2021 года количество застрахованного автотранспорта по ОСАГО в России увеличилось, по сравнению с 2020 годом, на 2%», — заявили в пресс-службе Российского союза автостраховщиков. Ранее такую инициативу продвигал депутат Госдумы Ярослав Нилов. «Так автолюбителям не придется терять деньги и нервы, если застраховать машину нужно менее, чем на год», — считает Нилов. По данным сервиса «Сравни.ру», в мае этого года стоимость ОСАГО выросла до 5800 рублей, что на 9% выше показателя января.