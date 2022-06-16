16 июня 2022
15 июня 2022

Житель ЯНАО ответит перед судом за полет над Новым Уренгоем

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, судебное заседание, суд
Жителю ЯНАО грозит штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей Фото:

Житель ЯНАО незаконно совершил полет над Новым Уренгоем (ЯНАО) на парамотопланере. Как сообщается в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры, в отношении нарушителя было возбуждено административное дело.

«Установлено, что в нарушение закона 18 мая 2022 года парамотопланерист совершил полет над городом Новый Уренгой по несогласованному с органами, обеспечивающими воздушное движение, маршруту. В связи с этим транспортным прокурором в отношении мужчины, который управлял парамотопланером, возбуждено дело об административном правонарушении, которое находится на рассмотрении», — говорится в сообщении. Как добавляет транспортная прокуратура, жителю ЯНАО грозит штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей.

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Житель ЯНАО незаконно совершил полет над Новым Уренгоем (ЯНАО) на парамотопланере. Как сообщается в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры, в отношении нарушителя было возбуждено административное дело. «Установлено, что в нарушение закона 18 мая 2022 года парамотопланерист совершил полет над городом Новый Уренгой по несогласованному с органами, обеспечивающими воздушное движение, маршруту. В связи с этим транспортным прокурором в отношении мужчины, который управлял парамотопланером, возбуждено дело об административном правонарушении, которое находится на рассмотрении», — говорится в сообщении. Как добавляет транспортная прокуратура, жителю ЯНАО грозит штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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