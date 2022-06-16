Житель ЯНАО ответит перед судом за полет над Новым Уренгоем

17 июня 2022 в 10:27 Размер текста - 17 +

Жителю ЯНАО грозит штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель ЯНАО незаконно совершил полет над Новым Уренгоем (ЯНАО) на парамотопланере. Как сообщается в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры, в отношении нарушителя было возбуждено административное дело. «Установлено, что в нарушение закона 18 мая 2022 года парамотопланерист совершил полет над городом Новый Уренгой по несогласованному с органами, обеспечивающими воздушное движение, маршруту. В связи с этим транспортным прокурором в отношении мужчины, который управлял парамотопланером, возбуждено дело об административном правонарушении, которое находится на рассмотрении», — говорится в сообщении. Как добавляет транспортная прокуратура, жителю ЯНАО грозит штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей. Тысячи ямальцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Округ белых ночей» .

Житель ЯНАО незаконно совершил полет над Новым Уренгоем (ЯНАО) на парамотопланере. Как сообщается в telegram-канале уральской транспортной прокуратуры, в отношении нарушителя было возбуждено административное дело. «Установлено, что в нарушение закона 18 мая 2022 года парамотопланерист совершил полет над городом Новый Уренгой по несогласованному с органами, обеспечивающими воздушное движение, маршруту. В связи с этим транспортным прокурором в отношении мужчины, который управлял парамотопланером, возбуждено дело об административном правонарушении, которое находится на рассмотрении», — говорится в сообщении. Как добавляет транспортная прокуратура, жителю ЯНАО грозит штраф в размере от 20 до 50 тыс. рублей.