Путин на ПМЭФ отметил Тюменскую область за инвестклимат

17 июня 2022 в 18:48 Размер текста - 17 +

Президент РФ отметил место Тюменской области в рейтинге АСИ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин отметил развитие инвестиционного климата в Тюменской области. Об этом глава государства заявил 17 июня, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое транслируется онлайн. «На площадке ПМЭФ традиционно отмечают те регионы, которые добились значимого прогресса, а нацрейтинге инвестиционного климата, которое ведет Агентство стратегических инициатив. В этом году к лидерам Москве и Татарстану добавилась Московская область. В лидерах также Тюменская, Нижегородская, Новгородская, Сахалинска область, Санкт-Петербург и Башкортостан», — заметил Путин. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область заняла в ежегодном рейтинге пятое место. Топ-3 рейтинга возглавили Москва, Татарстан и Московская область. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин отметил развитие инвестиционного климата в Тюменской области. Об этом глава государства заявил 17 июня, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), которое транслируется онлайн. «На площадке ПМЭФ традиционно отмечают те регионы, которые добились значимого прогресса, а нацрейтинге инвестиционного климата, которое ведет Агентство стратегических инициатив. В этом году к лидерам Москве и Татарстану добавилась Московская область. В лидерах также Тюменская, Нижегородская, Новгородская, Сахалинска область, Санкт-Петербург и Башкортостан», — заметил Путин. Ранее URA.RU писало, что Тюменская область заняла в ежегодном рейтинге пятое место. Топ-3 рейтинга возглавили Москва, Татарстан и Московская область.