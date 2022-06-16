Тюменская область упала в национальном рейтинге инвестклимата. Но Моор поблагодарил земляков

17 июня 2022 в 12:43 Размер текста - 17 +

Губернатор Моор отметил поддержку тюменских предпринимателей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменская область заняла пятое место в ежегодном национальном рейтинге инвестиционного климата. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Годом ранее регион занял третью строчку. «Тюменская область пятая в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Благодарю за высокую оценку предпринимательское сообщество. Это наш общий результат, земляки!» — написал глава региона. Пятое место Тюменская область разделила с несколькими регионами: Башкортостаном, Нижегородской, Новгородской и Сахалинской областями. Топ-3 рейтинга возглавили Москва, Татарстан и Московская область. Ранее агентство писало, что в 2020 году эксперты поставили Тюменскую область только на 12-е место. Лучший результат регион демонстрировал в 2018 году: тогда субъект возглавил федеральный рейтинг. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Тюменская область заняла пятое место в ежегодном национальном рейтинге инвестиционного климата. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Годом ранее регион занял третью строчку. «Тюменская область пятая в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Благодарю за высокую оценку предпринимательское сообщество. Это наш общий результат, земляки!» — написал глава региона. Пятое место Тюменская область разделила с несколькими регионами: Башкортостаном, Нижегородской, Новгородской и Сахалинской областями. Топ-3 рейтинга возглавили Москва, Татарстан и Московская область. Ранее агентство писало, что в 2020 году эксперты поставили Тюменскую область только на 12-е место. Лучший результат регион демонстрировал в 2018 году: тогда субъект возглавил федеральный рейтинг.