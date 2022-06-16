16 июня 2022

Тюменская область упала в национальном рейтинге инвестклимата. Но Моор поблагодарил земляков

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Якушев и Моор. Тюмень, моор александр, моор
Губернатор Моор отметил поддержку тюменских предпринимателей Фото:

Тюменская область заняла пятое место в ежегодном национальном рейтинге инвестиционного климата. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Годом ранее регион занял третью строчку.

«Тюменская область пятая в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Благодарю за высокую оценку предпринимательское сообщество. Это наш общий результат, земляки!» — написал глава региона.

Пятое место Тюменская область разделила с несколькими регионами: Башкортостаном, Нижегородской, Новгородской и Сахалинской областями. Топ-3 рейтинга возглавили Москва, Татарстан и Московская область.

Ранее агентство писало, что в 2020 году эксперты поставили Тюменскую область только на 12-е место. Лучший результат регион демонстрировал в 2018 году: тогда субъект возглавил федеральный рейтинг.

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Тюменская область заняла пятое место в ежегодном национальном рейтинге инвестиционного климата. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Александр Моор. Годом ранее регион занял третью строчку. «Тюменская область пятая в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. Благодарю за высокую оценку предпринимательское сообщество. Это наш общий результат, земляки!» — написал глава региона. Пятое место Тюменская область разделила с несколькими регионами: Башкортостаном, Нижегородской, Новгородской и Сахалинской областями. Топ-3 рейтинга возглавили Москва, Татарстан и Московская область. Ранее агентство писало, что в 2020 году эксперты поставили Тюменскую область только на 12-е место. Лучший результат регион демонстрировал в 2018 году: тогда субъект возглавил федеральный рейтинг.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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