Власти Перми предложили структуре Тимченко построить третий мост

Строительство может начаться уже в следующем году Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Компания «Стройтрансгаз», близкая к бизнесмену Геннадию Тимченко, может стать подрядчиком по строительству третьего моста в Перми. Власти Пермского края обсудили с представителями компании эту инициативу, сообщает в своем Telegram-канале «РБК Пермь» со ссылкой на министра транспорта региона Андрея Алякринского.

«С компанией „Стройтрансгаз“ говорили о возможной реализации строительства третьего моста через Каму, который сейчас находится в проектировании», — рассказал Алякринский РБК Пермь. Он отметил, что власти рассчитывают начать строительство в 2023 году.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми окончательно определились с местом расположения моста, в створе улицы Гайдара. А также выбрали его конструкцию. «Стройтрансгаз» участвовал в строительстве ЖК «Любимов» в Березниках для переселения жителей из зоны провала.