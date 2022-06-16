16 июня 2022

Власти Перми предложили структуре Тимченко построить третий мост

© Служба новостей «URA.RU»
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Установка балки моста. Екатеринбург, строители, путепровод, строительство моста, опоры моста, стройка
Строительство может начаться уже в следующем году Фото:

Компания «Стройтрансгаз», близкая к бизнесмену Геннадию Тимченко, может стать подрядчиком по строительству третьего моста в Перми. Власти Пермского края обсудили с представителями компании эту инициативу, сообщает в своем Telegram-канале «РБК Пермь» со ссылкой на министра транспорта региона Андрея Алякринского.

«С компанией „Стройтрансгаз“ говорили о возможной реализации строительства третьего моста через Каму, который сейчас находится в проектировании», — рассказал Алякринский РБК Пермь. Он отметил, что власти рассчитывают начать строительство в 2023 году.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми окончательно определились с местом расположения моста, в створе улицы Гайдара. А также выбрали его конструкцию. «Стройтрансгаз» участвовал в строительстве ЖК «Любимов» в Березниках для переселения жителей из зоны провала.

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Компания «Стройтрансгаз», близкая к бизнесмену Геннадию Тимченко, может стать подрядчиком по строительству третьего моста в Перми. Власти Пермского края обсудили с представителями компании эту инициативу, сообщает в своем Telegram-канале «РБК Пермь» со ссылкой на министра транспорта региона Андрея Алякринского. «С компанией „Стройтрансгаз“ говорили о возможной реализации строительства третьего моста через Каму, который сейчас находится в проектировании», — рассказал Алякринский РБК Пермь. Он отметил, что власти рассчитывают начать строительство в 2023 году. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми окончательно определились с местом расположения моста, в створе улицы Гайдара. А также выбрали его конструкцию. «Стройтрансгаз» участвовал в строительстве ЖК «Любимов» в Березниках для переселения жителей из зоны провала.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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