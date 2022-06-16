Девочку нельзя тревожить из-за тяжелого состояния Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Школьницу из Нового Уренгоя Дарью Заяц, у которой случился отек головного мозга после инсульта, не могут перевезти в столичную клинику из-за тяжелого состояния. Как рассказала корреспонденту URA.RU мама девочки Валентина, сейчас питерский профессор наблюдают дочь дистанционно.

«Состояние у Даши стабильно тяжелое, она также находится в реанимации. По рекомендациям врачей тревожить и перевозить ее пока нельзя. Случай очень редкий и самое лучшее — это не беспокоить ребенка. Специалист из Санкт-Петербурга параллельно с нашим нейрохирургом делает все необходимое», — рассказала мама.

Валентина добавила, что всю необходимую помощь семье оказывают. Власти города также контролируют ситуацию. В администрации агентству сообщили, что мэр города Андрей Воронов находится на связи с мамой.

В окружном департаменте здравоохранения URA.RU рассказали, что медперсонал делает все возможное для спасения жизни юной пациентки. «Вся медицинская помощь оказывается в полном объеме, применяется телемедицина с федеральными центрами», — уточнили там.

Ранее сообщалось, что история Дарьи Заяц дошла до президента России Владимира Путина. Помочь Дарье могут в центре нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко. При необходимости, госпитализации в столичное медучреждение, средства будут выделены из окружного бюджета.