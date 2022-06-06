История девочки из ЯНАО, попавшей в реанимацию, дошла до Путина

Власти готовы оказать помощь девочке из Нового Уренгоя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

История школьницы Дарьи Заяц из Нового Уренгоя (ЯНАО), которой стало плохо на работе в трудовом отряде главы, дошла до президента России Владимира Путина. Как сообщила URA.RU мама девочки Валентина, Даше окажут помощь в транспортировке в Москву за счет бюджетных средств.

«Вопрос транспортировки дочери в центр нейрохирургии имени Н.Н.Бурденко дошел до президента. Сейчас было собрание, на котором глава города Андрей Воронов сообщил, что все расходы по транспортировке город возьмет на себя. Сейчас врачи ждут улучшения ее самочувствия, Как только ей станет лучше, ее сразу отправят в Москву. Сейчас надежда только на саму Дарью у нас», — сообщила URA.RU мама девочки.

Пятнадцатилетняя жительница Нового Уренгоя Дарья Заяц, попала в реанимацию в субботу — у нее случился инсульт во время работы в трудовом отряде главы города. Врачи диагностировали отек головного мозга. Помочь Дарье могут в центре нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко, но перелет туда стоит более двух миллионов рублей.

В департаменте здравоохранения агентству пообещали подготовить комментарий. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.