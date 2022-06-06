06 июня 2022

История девочки из ЯНАО, попавшей в реанимацию, дошла до Путина

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ковидный госпиталь и родильный дом Областной больницы №2. Челябинск, палата интенсивной терапии, роддом, эпидемия, интенсивная терапия, врач, больница, реанимация, медик, коронавирус, сиз, ковид, красная зона, пандемия, ковидный госпиталь, средства индивидуальной защиты
Власти готовы оказать помощь девочке из Нового Уренгоя Фото:

История школьницы Дарьи Заяц из Нового Уренгоя (ЯНАО), которой стало плохо на работе в трудовом отряде главы, дошла до президента России Владимира Путина. Как сообщила URA.RU мама девочки Валентина, Даше окажут помощь в транспортировке в Москву за счет бюджетных средств.

«Вопрос транспортировки дочери в центр нейрохирургии имени Н.Н.Бурденко дошел до президента. Сейчас было собрание, на котором глава города Андрей Воронов сообщил, что все расходы по транспортировке город возьмет на себя. Сейчас врачи ждут улучшения ее самочувствия, Как только ей станет лучше, ее сразу отправят в Москву. Сейчас надежда только на саму Дарью у нас», — сообщила URA.RU мама девочки.

Пятнадцатилетняя жительница Нового Уренгоя Дарья Заяц, попала в реанимацию в субботу — у нее случился инсульт во время работы в трудовом отряде главы города. Врачи диагностировали отек головного мозга. Помочь Дарье могут в центре нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко, но перелет туда стоит более двух миллионов рублей.

В департаменте здравоохранения агентству пообещали подготовить комментарий. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.

Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

История школьницы Дарьи Заяц из Нового Уренгоя (ЯНАО), которой стало плохо на работе в трудовом отряде главы, дошла до президента России Владимира Путина. Как сообщила URA.RU мама девочки Валентина, Даше окажут помощь в транспортировке в Москву за счет бюджетных средств. «Вопрос транспортировки дочери в центр нейрохирургии имени Н.Н.Бурденко дошел до президента. Сейчас было собрание, на котором глава города Андрей Воронов сообщил, что все расходы по транспортировке город возьмет на себя. Сейчас врачи ждут улучшения ее самочувствия, Как только ей станет лучше, ее сразу отправят в Москву. Сейчас надежда только на саму Дарью у нас», — сообщила URA.RU мама девочки. Пятнадцатилетняя жительница Нового Уренгоя Дарья Заяц, попала в реанимацию в субботу — у нее случился инсульт во время работы в трудовом отряде главы города. Врачи диагностировали отек головного мозга. Помочь Дарье могут в центре нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко, но перелет туда стоит более двух миллионов рублей. В департаменте здравоохранения агентству пообещали подготовить комментарий. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...