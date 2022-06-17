Соловьев заявил, что готов повторить слова о губернаторе ему при личной встрече Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Соловьев оскорбил жителей Екатеринбурга

Телеведущий Владимир Соловьев готов повторить свое мнение о губернаторе Свердловской области Евгении Куйвашеве ему лично. Об этом журналист заявил на полях Петербургского международного экономического форума.

«А что он [Куйвашев] плохо слышал? Я с ним знаком, могу ему в глаза повторить. Хочу успокоить его, как до этого успокоил ЛДПР и „Эхо Москвы“: я никогда не собирался быть ни главным редактором „Эха Москвы“, ни новым последователем ЛДПР после Владимира Вольфовича [Жириновского], ни губернатором Екатеринбурга», — ответил телеведущий на вопрос одного из журналистов. Также Соловьев посоветовал главе региона не слушать свою пиарщицу Аксану Панову, а внимательно относиться к словам президента России Владимира Путина.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев раскритиковал губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева за отсутствие позиции относительно спецоперации России по демилитаризации и денацификации Украины. Также 31 мая журналист раскритиковал екатеринбургский лицей №12, где школьники исполнили «ЛГБТ-танец». Позже Соловьев вновь обрушился с обвинениями на губернатора, который заступился за школьников, исполнивших «ЛГБТ-танец».