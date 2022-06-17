ФОМ: россияне изменили отношение к Путину из-за спецоперации

17 июня 2022 в 16:17 Размер текста - 17 +

Граждане РФ одобряют действия президента РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Рейтинг президента РФ Владимира Путина после начала специальной операции на Украине продолжает расти. Теперь его работу одобряют более 82% граждан. Это на 1% больше, чем по результатам предыдущего опроса фонда «Общественное мнение». «Одобряют работу президента — 82%. Доверяют президенту — 78%», — говорится на официальном сайте организации. Ранее главе государства доверяло 78% россиян, а 81% опрошенных считал, что он хорошо работает на своем посту. Сам опрос был проведен 9 июня. Судя по опубликованным результатам, которые приводятся на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг доверия Путину тоже вырос, составив более 81%. «Одобряют работу президента — 78,9%. Доверяют — 81,3%», — сообщаются данные опроса. Статья по теме Санкции изменили отношение россиян к Путину Рейтинг доверия граждан к российскому лидеру начал расти после объявления специальной операции на Украине. С февраля по апрель уровень одобрения деятельности главы государства вырос с 62,9% до 79,6%, индекс доверия — с 67,1% до 81,6%. Россия начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля этого года. Российские военные защищают население Донбасса от обстрелов ВСУ и зверств нацбатов. На данный момент освобождены большие территории Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер объяснял, что признание независимости ЛДНР было необходимо в условиях агрессии украинских властей. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Рейтинг президента РФ Владимира Путина после начала специальной операции на Украине продолжает расти. Теперь его работу одобряют более 82% граждан. Это на 1% больше, чем по результатам предыдущего опроса фонда «Общественное мнение». «Одобряют работу президента — 82%. Доверяют президенту — 78%», — говорится на официальном сайте организации. Ранее главе государства доверяло 78% россиян, а 81% опрошенных считал, что он хорошо работает на своем посту. Сам опрос был проведен 9 июня. Судя по опубликованным результатам, которые приводятся на официальном сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), рейтинг доверия Путину тоже вырос, составив более 81%. «Одобряют работу президента — 78,9%. Доверяют — 81,3%», — сообщаются данные опроса. Рейтинг доверия граждан к российскому лидеру начал расти после объявления специальной операции на Украине. С февраля по апрель уровень одобрения деятельности главы государства вырос с 62,9% до 79,6%, индекс доверия — с 67,1% до 81,6%. Россия начала специальную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля этого года. Российские военные защищают население Донбасса от обстрелов ВСУ и зверств нацбатов. На данный момент освобождены большие территории Донецкой и Луганской народных республик. Российский лидер объяснял, что признание независимости ЛДНР было необходимо в условиях агрессии украинских властей.