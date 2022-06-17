Противники ЕР нашли кандидата на выборы в челябинский парламент

Челябинские справедливороссы выставили соперника ЕР на довыборах в заксобрание области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Председатель Троицкого отделения «Справедливой России» Сергей Низамутдинов станет кандидатом от партии на сентябрьских выборах в заксобрание Челябинской области. Такое решение принял 17 июня Совет регионального отделения партии, сообщили URA.RU в организации.

«Осенью состоятся довыборы в законодательное собрание по Троицкому одномандатному избирательному округу №25. Члены Совета выдвинули кандидатом от партии СРЗП Сергея Низамутдинова, председателя местного отделения партии в Троицке», — пояснили URA.RU в пресс-службе регионального отделения «Справедливой России за Правду».

Помимо этого, 12 июля решено провести конференцию регионального отделения. Делегаты от местных отделений тайным голосованием выберут на два года членов Совета реготделения и его председателя. Сейчас этот пост занимает депутат Госдумы Валерий Гартунг.

Первой из партий, определившейся со своим кандидатом в предстоящей кампании, стала «Единая Россия». На проведенных ей праймериз победила ректор Южно-Уральского аграрного университета Светлана Черепухина. Первым официально зарегистрированным претендентом на освободившийся мандат стал юрист и правозащитник Александр Лебедев, соперничавший с Алексеем Текслером на выборах губернатора Челябинской области в 2019 году. Он пойдет на выборы как самовыдвиженец.

Мандат в заксобрании освободился, когда в 2021 году сложил полномочия и перешел в Госдуму по спискам «Единой России» вице-спикер Владимир Павлов. Регистрация кандидатов закончится 14 июля, голосование назначено на 11 сентября.

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