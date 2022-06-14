Замглавы Минфина США заявил об избыточности санкций против России

15 июня 2022 в 03:30 Размер текста - 17 +

Введенные антироссийские санкции могут стать избыточными. Об этом заявил замминистра финансов США Уолли Адейемо, выступая в конгрессе. «Только в США мы ввели тысячу санкций против российских структур и физических лиц», — цитирует Уолли Адейемо РБК. Он отметил, что Вашингтон обеспокоен тем, что введенные ограничительные меры в отношении Москвы могут стать избыточными. Также замглавы американского Минфина заявил, что Россия увеличила доходы от продажи нефти с момента начала спецоперации на Украине, что связано с ростом цен на топливо. Он заверил, что США и союзники обсуждают возможные меры по снижению доходов Москвы. Ранее госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев назвал западные санкции «спиралью в никуда». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Запад перешел все грани разумного. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что с нетерпением ожидает новый пакет антироссийских санкций. Из-за вынужденной спецоперации на Украине Европа и США ввели против РФ жесткие санкции, целью которых было подорвать экономику страны. 3 июля Евросоюз принял шестой пакет санкций в отношении России, который включает в себя частичный запрет на импорт нефти. Однако ограничения коснулись и Запада. Так, в США рекордно увеличился рост инфляции, а Конгресс обвинил действующего президента Джо Байдена в сильнейшем за последние 50 лет энергетическом кризисе в стране. При этом в России инфляция в годовом пересчете снизилась до 6,4%.