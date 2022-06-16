Москва приготовила Куйвашеву нового конкурента на выборах

«Справедливую Россию» на выборах свердловского губернатора представит депутат Госдумы, лидер областных эсеров Андрей Кузнецов. Его кандидатуру утвердил совет реготделения партии, сообщили URA.RU в ячейке. Теперь согласовать Кузнецова должно федеральное руководство СР.
«Члены совета единогласно поддержали кандидатуру Андрея Кузнецова. Решение направлено в президиум центрального совета партии, а после утверждения будет вынесено на рассмотрение конференции реготделения», — рассказали в пресс-службе свердловского отделения. Областная конференция СР намечена на 18 июня. Именно там, как ожидается, Кузнецов будет официально объявлен кандидатом.
О возможном участии Кузнецова в губернаторских выборах впервые говорилось еще в феврале. Тогда лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил, что Кузнецов мог бы стать кандидатом от партии. «Он коренной уралец, родился в Свердловской области, имеет опыт руководящей работы как в исполнительной власти в регионе, так и в законодательной на федеральном уровне», — рассуждал Миронов.
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«Справедливую Россию» на выборах свердловского губернатора представит депутат Госдумы, лидер областных эсеров Андрей Кузнецов. Его кандидатуру утвердил совет реготделения партии, сообщили URA.RU в ячейке. Теперь согласовать Кузнецова должно федеральное руководство СР. «Члены совета единогласно поддержали кандидатуру Андрея Кузнецова. Решение направлено в президиум центрального совета партии, а после утверждения будет вынесено на рассмотрение конференции реготделения», — рассказали в пресс-службе свердловского отделения. Областная конференция СР намечена на 18 июня. Именно там, как ожидается, Кузнецов будет официально объявлен кандидатом. О возможном участии Кузнецова в губернаторских выборах впервые говорилось еще в феврале. Тогда лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил, что Кузнецов мог бы стать кандидатом от партии. «Он коренной уралец, родился в Свердловской области, имеет опыт руководящей работы как в исполнительной власти в регионе, так и в законодательной на федеральном уровне», — рассуждал Миронов. Первым кандидатом, заявившимся на выборы, стал действующий губернатор Евгений Куйвашев, идущий от «Единой России». Следом был объявлен его конкурент из КПРФ — вице-спикер заксобрания и лидер обкома партии Александр Ивачев. Ожидается, что в выборах также примет участие выдвиженец от «Новых людей», депутат Госдумы Александр Демин. Фамилия кандидата от ЛДПР пока не определена. Выборы намечены на 11 сентября.