Москва приготовила Куйвашеву нового конкурента на выборах

Андрей Кузнецов представит «Справедливую Россию» на выборах губернатора Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

«Справедливую Россию» на выборах свердловского губернатора представит депутат Госдумы, лидер областных эсеров Андрей Кузнецов. Его кандидатуру утвердил совет реготделения партии, сообщили URA.RU в ячейке. Теперь согласовать Кузнецова должно федеральное руководство СР.

«Члены совета единогласно поддержали кандидатуру Андрея Кузнецова. Решение направлено в президиум центрального совета партии, а после утверждения будет вынесено на рассмотрение конференции реготделения», — рассказали в пресс-службе свердловского отделения. Областная конференция СР намечена на 18 июня. Именно там, как ожидается, Кузнецов будет официально объявлен кандидатом.

О возможном участии Кузнецова в губернаторских выборах впервые говорилось еще в феврале. Тогда лидер «Справедливой России» Сергей Миронов объявил, что Кузнецов мог бы стать кандидатом от партии. «Он коренной уралец, родился в Свердловской области, имеет опыт руководящей работы как в исполнительной власти в регионе, так и в законодательной на федеральном уровне», — рассуждал Миронов.

Первым кандидатом, заявившимся на выборы, стал действующий губернатор Евгений Куйвашев, идущий от «Единой России». Следом был объявлен его конкурент из КПРФ — вице-спикер заксобрания и лидер обкома партии Александр Ивачев. Ожидается, что в выборах также примет участие выдвиженец от «Новых людей», депутат Госдумы Александр Демин. Фамилия кандидата от ЛДПР пока не определена. Выборы намечены на 11 сентября.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам