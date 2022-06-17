Диетолог Писарева раскрыла, что можно есть на ночь и не толстеть

18 июня 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Нужно делать выбор в пользу натурального творога, а не творожной массы, сказала Ирина Писарева Фото: Анна Майорова © URA.RU На ночь можно есть легкую белковую пищу, орехи и пить успокаивающие чаи. Эти продукты не добавят лишних килограммов. Об этом URA.RU рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «На ночь лучше есть продукты, которые быстро усваиваются, например, легкий белок. Это может быть зерновой натуральный творог без сахара, но не творожная масса. Подойдет натуральный йогурт, белковый омлет, либо яйцо, сваренное в крутую, возможно какая-то отварная или запеченная рыба», — порекомендовала Ирина Писарева. Некоторые продукты даже могут помочь человеку со сном, отметила диетолог. «Также важно и можно съесть немного орехов, например, миндаля. Он содержит магний, который поможет успокоиться и хорошо уснуть. Это могут быть травяные чаи с мятой или с ромашкой. Они также нормализуют нервную систему и готовят организм ко сну», — добавила специалист. Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев заявил, что основными причинами ожирения являются малоподвижный образ жизни и большое количество углеводов. Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова подчеркнула, что при похудении человеку нельзя резко терять вес, поскольку сброшенные килограммы могут вернуться, велика вероятность срывов. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

На ночь можно есть легкую белковую пищу, орехи и пить успокаивающие чаи. Эти продукты не добавят лишних килограммов. Об этом URA.RU рассказала диетолог, нутрициолог Ирина Писарева. «На ночь лучше есть продукты, которые быстро усваиваются, например, легкий белок. Это может быть зерновой натуральный творог без сахара, но не творожная масса. Подойдет натуральный йогурт, белковый омлет, либо яйцо, сваренное в крутую, возможно какая-то отварная или запеченная рыба», — порекомендовала Ирина Писарева. Некоторые продукты даже могут помочь человеку со сном, отметила диетолог. «Также важно и можно съесть немного орехов, например, миндаля. Он содержит магний, который поможет успокоиться и хорошо уснуть. Это могут быть травяные чаи с мятой или с ромашкой. Они также нормализуют нервную систему и готовят организм ко сну», — добавила специалист. Ранее врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев заявил, что основными причинами ожирения являются малоподвижный образ жизни и большое количество углеводов. Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова подчеркнула, что при похудении человеку нельзя резко терять вес, поскольку сброшенные килограммы могут вернуться, велика вероятность срывов.