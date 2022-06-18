Сечин: ЕС своими санкциями совершает энергетическое самоубийство

18 июня 2022 в 12:28 Размер текста - 17 +

Европа проигрывает США свою субъектность, заявил Игорь Сечин Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Антироссийские санкции Евросоюза — это энергетическое самоубийство Европы. Такое заявление сделал глава компании «Роснефть» Игорь Сечин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция форума идет на телеканале «Россия 24». «Европа санкциями против России совершает энергетическое самоубийство. Они проигрывают США свою субъектность и конкурентоспособность», — сказал Сечин. Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. Евросоюз сразу же начал работу над седьмым пакетом санкций, в который могут быть включены аналогичные меры против российского газа, пишет RT. Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Антироссийские санкции Евросоюза — это энергетическое самоубийство Европы. Такое заявление сделал глава компании «Роснефть» Игорь Сечин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция форума идет на телеканале «Россия 24». «Европа санкциями против России совершает энергетическое самоубийство. Они проигрывают США свою субъектность и конкурентоспособность», — сказал Сечин. Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. Евросоюз сразу же начал работу над седьмым пакетом санкций, в который могут быть включены аналогичные меры против российского газа, пишет RT.