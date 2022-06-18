Сечин: ЕС своими санкциями совершает энергетическое самоубийство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Церемония ввода в эксплуатацию комплекса месторождений Эргинского кластера в Кондинском районе. Ханты-Мансийск , сечин игорь, роснефть, портрет
Европа проигрывает США свою субъектность, заявил Игорь Сечин Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Антироссийские санкции Евросоюза — это энергетическое самоубийство Европы. Такое заявление сделал глава компании «Роснефть» Игорь Сечин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция форума идет на телеканале «Россия 24».

«Европа санкциями против России совершает энергетическое самоубийство. Они проигрывают США свою субъектность и конкурентоспособность», — сказал Сечин.

Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. Евросоюз сразу же начал работу над седьмым пакетом санкций, в который могут быть включены аналогичные меры против российского газа, пишет RT.

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Антироссийские санкции Евросоюза — это энергетическое самоубийство Европы. Такое заявление сделал глава компании «Роснефть» Игорь Сечин в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Трансляция форума идет на телеканале «Россия 24». «Европа санкциями против России совершает энергетическое самоубийство. Они проигрывают США свою субъектность и конкурентоспособность», — сказал Сечин. Евросоюз ввел против России санкции после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. 3 июня ЕС утвердил шестой пакет антироссийских санкций, в рамках которого ввел эмбарго на поставки российской нефти. Евросоюз сразу же начал работу над седьмым пакетом санкций, в который могут быть включены аналогичные меры против российского газа, пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...