В Екатеринбурге нашли живой дочь главы патриархального движения

Лидера движения «Мужской путь» Андрея Брезгина подозревали в убийстве дочери (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска нашли семилетнюю дочь Андрея Брезгина, которого подозревали в убийстве ребенка. Силовики выясняют, не совершалось ли в отношении девочки противоправных действий. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе свердловского управления следственного комитета.

«Вечером 24 июня установлено местонахождение малолетней девочки, по факту безвестного исчезновения которой следствием СКР было возбуждено и расследуется уголовное дело. Устанавливается, не совершалось ли в отношении ребенка каких-либо противоправных действий, проводятся другие необходимые мероприятия», — сообщили в следственном комитете.

Ребенка нашли сотрудники уголовного розыска регионального управления МВД вместе с инспекторами ГИБДД. «Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает», — добавляют в ведомстве.

Андрея Брезгина задержали по подозрению в убийстве дочери 4 июня, сейчас он находится в СИЗО. Жена Брезгина в беседе с URA.RU опровергала информацию, что девочка мертва. По ее словам, ребенок от первого брака Брезгина все это время проживал вместе с ними, с девочкой все хорошо. В день задержания Брезгина в его группе «ВКонтакте» появилось видео, на котором дочь говорит, что с ней все в порядке и просит вернуть домой отца.

Ранее Брезгина подозревали в похищении дочери. По решению суда он должен был вернуть ребенка матери, но отказывался это сделать и скрывался. «Должник в добровольном порядке решение суда не исполнил, местонахождение ребенка скрывал, в связи с чем ребенок был объявлен в исполнительный розыск. В результате розыскных мероприятий ребенок найден и в присутствии органов опеки передан по решению суда матери», — добавляют в пресс-службе УФССП по Свердловской области.

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