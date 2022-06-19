ТАСС: командиров «Азова»* привезли в «Лефортово»

19 июня 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

Командиры «Азова» прибыли в СИЗО «Лефортово» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Командиров националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) привезли в СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. «В настоящее время несколько человек из числа командиров „Азова“, которые попали в плен в ходе штурма Мариуполя, доставлены в Лефортово», — пишет ТАСС. Имена командиров не уточняются. Командиры батальона «Азов» укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. После полного освобождения территории завода они сдались в плен российским военным. Среди сдавшихся был командир «Азова» Денис Прокопенко, известный как Редис и его заместители Святослав Паламар (Калина) и Сергей Волынский (Волына). 18 июня в СМИ появилась информация о том, что их этапирую в Россию, сообщает телеканал 360. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. *Батальон «Азов» признан в России экстремистской организацией и запрещен на территории РФ. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

Командиров националистического батальона «Азов» (признан экстремистской организацией и запрещен на территории России) привезли в СИЗО «Лефортово» в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах. «В настоящее время несколько человек из числа командиров „Азова“, которые попали в плен в ходе штурма Мариуполя, доставлены в Лефортово», — пишет ТАСС. Имена командиров не уточняются. Командиры батальона «Азов» укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе. После полного освобождения территории завода они сдались в плен российским военным. Среди сдавшихся был командир «Азова» Денис Прокопенко, известный как Редис и его заместители Святослав Паламар (Калина) и Сергей Волынский (Волына). 18 июня в СМИ появилась информация о том, что их этапирую в Россию, сообщает телеканал 360. Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам главы государства, растущие угрозы жителям ДНР и ЛНР не оставили шансов решить конфликт мирным путем. *Батальон «Азов» признан в России экстремистской организацией и запрещен на территории РФ.