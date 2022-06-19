Депутат ЕП предсказал экономическое самоубийство ФРГ из-за России

20 июня 2022 в 04:28 Размер текста - 17 +

Гуннар Бек: полный отказ от импорта российских нефти и газа приведет к падению объема производства в экономике ФРГ примерно на 12% Фото: Николай Бастриков © URA.RU новость из сюжета Экономический кризис 2020-2022 Германии грозит экономическое самоубийство из-за полного отказа страны от импорта нефти и газа из России. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) Гуннар Бек. «Согласно недавнему исследованию Университета Мангейма, полный отказ от импорта российских нефти и газа приведет к падению объема производства в экономике ФРГ примерно на 12% и двузначной инфляции в перспективе. Тем не менее „Зеленые“ намерены постепенно отказаться от импорта энергоносителей из РФ в Германию. Если это произойдет в ближайшие несколько лет, Германия столкнется с очень серьезными экономическими проблемами. По сути, это стало бы экономическим самоубийством», — такое предположение выдвинул Гуннар Бек в разговоре с «Известиями». При этом он доложил, что санкции ЕС оказались не такими эффективными, как на это рассчитывали члены политического и экономического объединения. Депутат подчеркнул, что Москве удается находить новые рынки для экспорта энергоносителей, а благодаря усилиям работников Центробанка рубль достаточно быстро стабилизировался. Также немецкий депутат доложил, что Германия не собирается в ближайшее время пересматривать политику ограничений в отношении РФ. По его словам, Берлин начнет улучшать дипломатические отношения с Москвой только после завершения спецоперации на Украине. Ранее власти Германии заморозили сертификацию «Северного потока — 2» из-за признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. После этого газопровод попал под санкции США. Позже компания-оператор «Северный поток — 2» Nord Stream AG подала заявление о банкротстве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что никаких надежд на запуск газопровода не осталось. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Германии грозит экономическое самоубийство из-за полного отказа страны от импорта нефти и газа из России. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) Гуннар Бек. «Согласно недавнему исследованию Университета Мангейма, полный отказ от импорта российских нефти и газа приведет к падению объема производства в экономике ФРГ примерно на 12% и двузначной инфляции в перспективе. Тем не менее „Зеленые“ намерены постепенно отказаться от импорта энергоносителей из РФ в Германию. Если это произойдет в ближайшие несколько лет, Германия столкнется с очень серьезными экономическими проблемами. По сути, это стало бы экономическим самоубийством», — такое предположение выдвинул Гуннар Бек в разговоре с «Известиями». При этом он доложил, что санкции ЕС оказались не такими эффективными, как на это рассчитывали члены политического и экономического объединения. Депутат подчеркнул, что Москве удается находить новые рынки для экспорта энергоносителей, а благодаря усилиям работников Центробанка рубль достаточно быстро стабилизировался. Также немецкий депутат доложил, что Германия не собирается в ближайшее время пересматривать политику ограничений в отношении РФ. По его словам, Берлин начнет улучшать дипломатические отношения с Москвой только после завершения спецоперации на Украине. Ранее власти Германии заморозили сертификацию «Северного потока — 2» из-за признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. После этого газопровод попал под санкции США. Позже компания-оператор «Северный поток — 2» Nord Stream AG подала заявление о банкротстве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что никаких надежд на запуск газопровода не осталось.