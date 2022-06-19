19 июня 2022

Депутат ЕП предсказал экономическое самоубийство ФРГ из-за России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие завода MC Bauchemie. Тюмень, флаг германии
Гуннар Бек: полный отказ от импорта российских нефти и газа приведет к падению объема производства в экономике ФРГ примерно на 12% Фото:
новость из сюжета
Экономический кризис 2020-2022

Германии грозит экономическое самоубийство из-за полного отказа страны от импорта нефти и газа из России. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) Гуннар Бек.

«Согласно недавнему исследованию Университета Мангейма, полный отказ от импорта российских нефти и газа приведет к падению объема производства в экономике ФРГ примерно на 12% и двузначной инфляции в перспективе. Тем не менее „Зеленые“ намерены постепенно отказаться от импорта энергоносителей из РФ в Германию. Если это произойдет в ближайшие несколько лет, Германия столкнется с очень серьезными экономическими проблемами. По сути, это стало бы экономическим самоубийством», — такое предположение выдвинул Гуннар Бек в разговоре с «Известиями».

При этом он доложил, что санкции ЕС оказались не такими эффективными, как на это рассчитывали члены политического и экономического объединения. Депутат подчеркнул, что Москве удается находить новые рынки для экспорта энергоносителей, а благодаря усилиям работников Центробанка рубль достаточно быстро стабилизировался.

Также немецкий депутат доложил, что Германия не собирается в ближайшее время пересматривать политику ограничений в отношении РФ. По его словам, Берлин начнет улучшать дипломатические отношения с Москвой только после завершения спецоперации на Украине.

Ранее власти Германии заморозили сертификацию «Северного потока — 2» из-за признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. После этого газопровод попал под санкции США. Позже компания-оператор «Северный поток — 2» Nord Stream AG подала заявление о банкротстве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что никаких надежд на запуск газопровода не осталось.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU.

Германии грозит экономическое самоубийство из-за полного отказа страны от импорта нефти и газа из России. Об этом заявил депутат Европарламента (ЕП) Гуннар Бек. «Согласно недавнему исследованию Университета Мангейма, полный отказ от импорта российских нефти и газа приведет к падению объема производства в экономике ФРГ примерно на 12% и двузначной инфляции в перспективе. Тем не менее „Зеленые“ намерены постепенно отказаться от импорта энергоносителей из РФ в Германию. Если это произойдет в ближайшие несколько лет, Германия столкнется с очень серьезными экономическими проблемами. По сути, это стало бы экономическим самоубийством», — такое предположение выдвинул Гуннар Бек в разговоре с «Известиями». При этом он доложил, что санкции ЕС оказались не такими эффективными, как на это рассчитывали члены политического и экономического объединения. Депутат подчеркнул, что Москве удается находить новые рынки для экспорта энергоносителей, а благодаря усилиям работников Центробанка рубль достаточно быстро стабилизировался. Также немецкий депутат доложил, что Германия не собирается в ближайшее время пересматривать политику ограничений в отношении РФ. По его словам, Берлин начнет улучшать дипломатические отношения с Москвой только после завершения спецоперации на Украине. Ранее власти Германии заморозили сертификацию «Северного потока — 2» из-за признания Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик. После этого газопровод попал под санкции США. Позже компания-оператор «Северный поток — 2» Nord Stream AG подала заявление о банкротстве. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что никаких надежд на запуск газопровода не осталось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...