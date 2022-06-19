Кулеба нашел замену западному вооружению для Украины

20 июня 2022 в 06:08 Размер текста - 17 +

На Украине готовы противостоять РФ в ходе спецоперации «лопатами» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В случае, если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, Украина будет противостоять «лопатами» в ходе российской спецоперации. Такое мнение высказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем [противостоять] лопатами, но мы будем защищаться», — сказал украинский политик в эфире телеканала ARD. «Таким образом, чем раньше мы получим оружие, чем раньше оно будет отправлено [Киеву], тем больше будет для нас помощи», — отметил глава МИД Украины. Он заявил, что, «если оружие пришлют позже, мы все равно скажем „спасибо“, но тогда многое будет проиграно, много людей погибнет», — добавил он. Министр подчеркнул, что Запад не должен верить, что Украина охотнее пойдет на уступки без поставок вооружений. Он признал, что у Киева значительно меньше оружия, чем у Москвы. По его мнению, противостоять России сложно «с таким дисбалансом», Киеву необходимы системы ПВО, резюмировал Кулеба. Запад активно поддерживает Вооруженные силы Украины на фоне спецоперации РФ. Однако со временем союзники стали уставать от требований Киева из-за военной помощи. К тому же, страны ЕС опасаются обострения отношений с Россией. 17 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада договорились между собой не поставлять Украине определенные виды оружия, включая штурмовые самолеты и танки. Узнавайте все важные новости дня о спецоперации в Украине за две минуты. Подпишитесь на наш дайджест!

В случае, если поставки западных вооружений Киеву прекратятся, Украина будет противостоять «лопатами» в ходе российской спецоперации. Такое мнение высказал украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. «Если у нас не будет оружия, ладно, тогда мы будем [противостоять] лопатами, но мы будем защищаться», — сказал украинский политик в эфире телеканала ARD. «Таким образом, чем раньше мы получим оружие, чем раньше оно будет отправлено [Киеву], тем больше будет для нас помощи», — отметил глава МИД Украины. Он заявил, что, «если оружие пришлют позже, мы все равно скажем „спасибо“, но тогда многое будет проиграно, много людей погибнет», — добавил он. Министр подчеркнул, что Запад не должен верить, что Украина охотнее пойдет на уступки без поставок вооружений. Он признал, что у Киева значительно меньше оружия, чем у Москвы. По его мнению, противостоять России сложно «с таким дисбалансом», Киеву необходимы системы ПВО, резюмировал Кулеба. Запад активно поддерживает Вооруженные силы Украины на фоне спецоперации РФ. Однако со временем союзники стали уставать от требований Киева из-за военной помощи. К тому же, страны ЕС опасаются обострения отношений с Россией. 17 июня президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Запада договорились между собой не поставлять Украине определенные виды оружия, включая штурмовые самолеты и танки.