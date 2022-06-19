Тюменец отсудил сотни тысяч рублей за падение в яму

20 июня 2022 в 12:38 Размер текста - 17 +

Житель Тюмени получит компенсацию за падение в смотровую яму Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Ленинский суд Тюмени взыскал с АО «Таксомоторный парк» в пользу одного из местных жителей компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. 3 февраля мужчина упал в смотровую яму, которая находилась в гараже, принадлежащем компании, и получил серьезные травмы. «3 февраля 2022 года Максиму К. надо было починить детскую коляску и он приехал в фирму, которая занимается сварочными работами. Мужчина зашел в цех и провалился в смотровую яму, которая находилась при входе в помещение. В результате падения он получил многочисленные тяжелые травмы грудной клетки, а именно переломы ребер с повреждением легкого», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы. Следствием установлено, что ЧП произошло во вине ответчика. Он сдавал в аренду помещения, к которым можно было пройти только через цеха с неогражденными смотровыми ямами. Также предприниматель не обеспечил на объекте другие обязательные меры безопасности: в производственных помещениях отсутствовали указатели наличия смотровых ям, и они не были закрыты. Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Темы Тюмени» .

Ленинский суд Тюмени взыскал с АО «Таксомоторный парк» в пользу одного из местных жителей компенсацию морального вреда в размере 700 тыс. рублей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. 3 февраля мужчина упал в смотровую яму, которая находилась в гараже, принадлежащем компании, и получил серьезные травмы. «3 февраля 2022 года Максиму К. надо было починить детскую коляску и он приехал в фирму, которая занимается сварочными работами. Мужчина зашел в цех и провалился в смотровую яму, которая находилась при входе в помещение. В результате падения он получил многочисленные тяжелые травмы грудной клетки, а именно переломы ребер с повреждением легкого», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы. Следствием установлено, что ЧП произошло во вине ответчика. Он сдавал в аренду помещения, к которым можно было пройти только через цеха с неогражденными смотровыми ямами. Также предприниматель не обеспечил на объекте другие обязательные меры безопасности: в производственных помещениях отсутствовали указатели наличия смотровых ям, и они не были закрыты.