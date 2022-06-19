Администрация оперативно отреагировала на обращения граждан и уже скосила растение Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Жители Тобольска заметили, что в городе растет ядовитое растение. Пост с фотографией был опубликован в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

«Куда смотрит городская администрация? На территории города очень пышно цветет ядовитый борщевик. Пока только два куста. Но он очень быстро размножается. Территория Знаменского монастыря по улице Декабристов», — написала Ольга Юзеева.

В комментариях под опубликованным постом некоторые жители Тобольска, считают, что растение на фотографии не несет опасности. «Борщевик бывает разного вида. Если сибирский, то он не ядовитый, растет и в лесу и в скверах. Ядовитая разновидность выводится искусственно. Но в Тобольске его, вроде, пока не фиксировали», — прокомментировала Ольга Волкова. «Если не ошибаюсь, то у него пустотелый ствол, из него делали трубочки из которых плевались калиной или рябиной. И никто не умер», — высказался Илья Борисов. Но не все комментаторы разделяют такое мнение. «По виду очень похож на тот самый, который уничтожать надо», — написала Мария Попова.

В администрации Тобольска агентству рассказали, что растение уже скосили. «Мы стараемся оперативно реагировать на обращения граждан», — сообщили в пресс-службе администрации.

Фото: Растение борщевик в Тобольске Фото: группа «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте»

Фото: Растение скосили Фото: Администрация Тобольска