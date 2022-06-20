Глава Минтранса: Ту-214 может стать базовым самолетом «Аэрофлота»

Ту-214 претендует на статус базовой модели авиапарков российских компаний Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

«Аэрофлот» и другие российские авиакомпании рассматривают Ту-214 в качестве базовой модели самолетов для перехода. Об этом заявил министр транспорта России Виталий Савельев.

«Ту-214, одна из моделей, которую также рассматривают авиакомпании, в частности, „Аэрофлот“, как одну из базовых моделей, на которую он будет потихоньку переходить», — сказал Савельев. Заявление министр сделал в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия-1».

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) ранее анонсировала производство 70 таких лайнеров с российскими двигателями ПС-90 до 2030 года. Планировалось, что отечественная модель заменит иностранные самолеты. Позднее стало известно, что «Аэрофлот» планирует заказать у ОАК 300 самолетов. Речь шла о воздушных судах (ВС) Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21 и Ту-214.

В конце мая Великобритания ввела санкции против против «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний». Мера стала частью массовых ограничений, ставших ответом Запада на начало российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.