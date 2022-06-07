«Аэрофлот» готовится приобрести 300 самолетов из РФ

08 июня 2022 в 06:30 Размер текста - 17 +

«Аэрофлот» планирует заказать 300 самолетов российского производства Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности «Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входит в госкорпорацию «Ростех», 300 самолетов. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на два источника, знакомых с планами авиакомпании. Один из источников уточняет, что соответствующее соглашение стороны планируют подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне текущего года. Отмечается, что речь идет о воздушных судах (ВС) Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21 и Ту-214, сказал один из источников. По словам собеседника, большая часть заказа придется на самолеты последнего поколения — SSJ100 и МС-21, меньшая — на Ту-214. При этом, конкретное число не уточняется. Ранее Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний». Об этом сообщалось на официальном сайте правительства страны. Позже сообщалось, что «Аэрофлот» будет чинить Boeing и Airbus вместо производителей. Страны Запада ввели санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, цель санкций Запада — «отменить» Россию. Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

«Аэрофлот» планирует заказать у Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), входит в госкорпорацию «Ростех», 300 самолетов. Об этом сообщают «Ведомости», ссылаясь на два источника, знакомых с планами авиакомпании. Один из источников уточняет, что соответствующее соглашение стороны планируют подписать в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в июне текущего года. Отмечается, что речь идет о воздушных судах (ВС) Sukhoi Superjet 100 (SSJ100), МС-21 и Ту-214, сказал один из источников. По словам собеседника, большая часть заказа придется на самолеты последнего поколения — SSJ100 и МС-21, меньшая — на Ту-214. При этом, конкретное число не уточняется. Ранее Великобритания ввела санкции против «Аэрофлота» и «Уральских авиалиний». Об этом сообщалось на официальном сайте правительства страны. Позже сообщалось, что «Аэрофлот» будет чинить Boeing и Airbus вместо производителей. Страны Запада ввели санкции в отношении России после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от геноцида. По словам президента, цель санкций Запада — «отменить» Россию.