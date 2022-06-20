WP: наемник из США погиб во время боевых действий на Украине

21 июня 2022 в 05:39 Размер текста - 17 +

Ему было 52 года Фото: miliman/pickupimage.com новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Во время боевых действий на Украине погиб еще один американский наемник по имени Стивен Забельски. Об этом стало известно из некролога. По данным некролога, который был опубликован в ежедневной американской газете Recorder, 52-летний американец Стивен Забельски погиб в воскресенье, 15 мая 2022 года, во время боевых действий в селе Дорожнянк на Украине. Эту информацию подтвердили также в Госдепартаменте США. Забельски стал «по меньшей мере вторым американцем, погибшим на Украине». «Он оставил после себя жену, пятерых пасынков, семерых братьев и сестер, а также другую семью», — говорится в The Washington Post. Ранее российские военные ликвидировали 35-летнего наемника из США в ходе спецоперации в Мариуполе. По словам российского военнослужащего, американец Цезарь Квинтан воевал на стороне украинских националистов. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. В боевых действиях активно участвуют наемники из разных стран, которые сражаются на стороне Украины. Ранее некоторые издания из США, Европы и Латинской Америки опубликовали высказывания иностранных наемников, заявивших, что из использовали как «пушечное мясо». Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Во время боевых действий на Украине погиб еще один американский наемник по имени Стивен Забельски. Об этом стало известно из некролога. По данным некролога, который был опубликован в ежедневной американской газете Recorder, 52-летний американец Стивен Забельски погиб в воскресенье, 15 мая 2022 года, во время боевых действий в селе Дорожнянк на Украине. Эту информацию подтвердили также в Госдепартаменте США. Забельски стал «по меньшей мере вторым американцем, погибшим на Украине». «Он оставил после себя жену, пятерых пасынков, семерых братьев и сестер, а также другую семью», — говорится в The Washington Post. Ранее российские военные ликвидировали 35-летнего наемника из США в ходе спецоперации в Мариуполе. По словам российского военнослужащего, американец Цезарь Квинтан воевал на стороне украинских националистов. Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. В боевых действиях активно участвуют наемники из разных стран, которые сражаются на стороне Украины. Ранее некоторые издания из США, Европы и Латинской Америки опубликовали высказывания иностранных наемников, заявивших, что из использовали как «пушечное мясо».