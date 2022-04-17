ВС РФ ликвидировали американского наемника в Мариуполе

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Работа чеченского добровольческого батальона Ахмат в Мариуполе. Украина, чеченцы, бой, боец, автомат, боевые действия, воин, война, армия россии, военный, патрулирование, зачистка, ахмат, солдат, СВО, кадыровцы
Российские военные ликвидировали наемника из США Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные ликвидировали наемника из США в ходе спецоперации в Мариуполе. 35-летний американец Цезарь Квинтан воевал на стороне украинских националистов, сообщил российский военнослужащий.

«Гражданин США находился на территории Украины в Мариуполе, принимал участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Погиб, захоронен в районе поселка Моряков, западная окраина Мариуполя», — передает газета «Известия» слова российского военного.

В паспорте ликвидированного наемника записаны координаты места, где он захоронен. С помощью этой информации родственники смогут обнаружить его тело и перезахоронить.

Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Ранее около тысячи украинских морпехов сдались в плен. Среди них был обнаружен британский наемник Эйден Эслин. В ходе боевых действий российские военные ликвидировали отряд из 30 польских наемников в Харьковской области. Минобороны РФ также сообщило о ликвидации пункта подготовки иностранных наемников на территории Украины, было уничтожено почти 180 наемников, напоминает портал «Невские новости».

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Российские военные ликвидировали наемника из США в ходе спецоперации в Мариуполе. 35-летний американец Цезарь Квинтан воевал на стороне украинских националистов, сообщил российский военнослужащий. «Гражданин США находился на территории Украины в Мариуполе, принимал участие в боевых действиях на стороне украинской армии. Погиб, захоронен в районе поселка Моряков, западная окраина Мариуполя», — передает газета «Известия» слова российского военного. В паспорте ликвидированного наемника записаны координаты места, где он захоронен. С помощью этой информации родственники смогут обнаружить его тело и перезахоронить. Президент России Владимир Путин объявил спецоперацию на территории Украины 24 февраля. В боевых действиях на стороне Украины активно участвуют наемники из разных стран. Ранее около тысячи украинских морпехов сдались в плен. Среди них был обнаружен британский наемник Эйден Эслин. В ходе боевых действий российские военные ликвидировали отряд из 30 польских наемников в Харьковской области. Минобороны РФ также сообщило о ликвидации пункта подготовки иностранных наемников на территории Украины, было уничтожено почти 180 наемников, напоминает портал «Невские новости».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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