Челябинская компания достроит проблемную курганскую трассу

Дорожной компании за работу в Курганской области заплатят более 500 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане участок трассы «Иртыш», который ведет к Тюмени, отремонтируют представители челябинской компании «Форвард». Об этом URA.RU сообщили в ФКУ «Упрдор Южный Урал», отвечающего за содержание трассы.

«Между ФКУ Упрдор „Южный Урал“ и ООО СК „Форвард“ заключен государственный контракт <…> на выполнение работ по устройству защитных слоев на автомобильной дороге <…> Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к г. Тюмень на участке км 0+000 — км 10+000, Курганская область. <…> [Также на дороге] Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к г. Тюмень на участке км 76+000 — км 81+000, Курганская область», — рассказали в компании.

Также эта компания сделает защитные слои на участках этой трассы от 47,5 км до 55,45 км, от 65 км до 81 км и от 81 км до 95 км. Окончание работ запланировано на 20 сентября. Цена контракта составила 557,5 млн рублей. Помимо этого компания из Ивановской области «Союз Автодор» должна отремонтировать участок трассы «Иртыш» от 49 до 59 километра до 20 августа 2023 года. Эта же компания должна до 20 ноября 2023 года провести капремонт участков трассы «Иртыш»: от 24 до 40 км, от 40 до 49 км, от 59 до 76 км.

В 2021 году с представителями компании «С-ДСУ 111», которые работали почти на тех же участках, в регионе расторгли контракт. Из запланированных 50 км подрядчик отремонтировал только десятую часть участка. С 2021 года на этом участке произошло десять ДТП, в которых погибли пять человек и 12 получили травмы. В начале июня жители Курганской области жаловались, что не могут найти рабочих новых подрядчиков на этих участках трассы.

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