Тюменская область обогнала ХМАО и ЯНАО по темпам инфляции

23 мая 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

В апреле рост инфляции в Тюменской области составил 14,29% Фото: Денис Моргунов © URA.RU В апреле инфляция в Тюменской области по сравнению с мартовскими показателями ускорилась на 0,68 п. п. и достигла 14,29%. Об этом на своем официальном сайте сообщает Центральный банк России. При этом, в ХМАО показатели инфляции по данным за тот же временной отрезок составили 11,56%, а в ЯНАО — 13,73%. «Базовая инфляция составила 15,97% на апрель 2022 года. Выросли затраты на продовольственные товары (кормовые добавки, мясо и др.) — 18,21%. Но снизились основные показатели инфляции у непродовольственных товаров — 12,19%, в марте этот показатель был 14,01%. Увеличились также показатели услуг ЖКХ и транспорта», — указано на сайте Центробанка. Там уточнили, на динамику инфляции в Тюменской области повлиял ряд факторов. В частности, увеличение издержек производителей и поставщиков на приобретение импортного сырья, оборудования и материалов на фоне нарушения цепочек логистики. «Более значительному росту инфляции препятствовали укрепление рубля, исчерпание повышенного спроса со стороны населения и увеличение предложения продукции тепличных хозяйств», — указано в отчете Центробанка.

В апреле инфляция в Тюменской области по сравнению с мартовскими показателями ускорилась на 0,68 п. п. и достигла 14,29%. Об этом на своем официальном сайте сообщает Центральный банк России. При этом, в ХМАО показатели инфляции по данным за тот же временной отрезок составили 11,56%, а в ЯНАО — 13,73%. «Базовая инфляция составила 15,97% на апрель 2022 года. Выросли затраты на продовольственные товары (кормовые добавки, мясо и др.) — 18,21%. Но снизились основные показатели инфляции у непродовольственных товаров — 12,19%, в марте этот показатель был 14,01%. Увеличились также показатели услуг ЖКХ и транспорта», — указано на сайте Центробанка. Там уточнили, на динамику инфляции в Тюменской области повлиял ряд факторов. В частности, увеличение издержек производителей и поставщиков на приобретение импортного сырья, оборудования и материалов на фоне нарушения цепочек логистики. «Более значительному росту инфляции препятствовали укрепление рубля, исчерпание повышенного спроса со стороны населения и увеличение предложения продукции тепличных хозяйств», — указано в отчете Центробанка.