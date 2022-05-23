Тюменская область обогнала ХМАО и ЯНАО по темпам инфляции

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В апреле рост инфляции в Тюменской области составил 14,29% Фото:

В апреле инфляция в Тюменской области по сравнению с мартовскими показателями ускорилась на 0,68 п. п. и достигла 14,29%. Об этом на своем официальном сайте сообщает Центральный банк России. При этом, в ХМАО показатели инфляции по данным за тот же временной отрезок составили 11,56%, а в ЯНАО — 13,73%.

«Базовая инфляция составила 15,97% на апрель 2022 года. Выросли затраты на продовольственные товары (кормовые добавки, мясо и др.) — 18,21%. Но снизились основные показатели инфляции у непродовольственных товаров — 12,19%, в марте этот показатель был 14,01%. Увеличились также показатели услуг ЖКХ и транспорта», — указано на сайте Центробанка.

Там уточнили, на динамику инфляции в Тюменской области повлиял ряд факторов. В частности, увеличение издержек производителей и поставщиков на приобретение импортного сырья, оборудования и материалов на фоне нарушения цепочек логистики. «Более значительному росту инфляции препятствовали укрепление рубля, исчерпание повышенного спроса со стороны населения и увеличение предложения продукции тепличных хозяйств», — указано в отчете Центробанка.

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В апреле инфляция в Тюменской области по сравнению с мартовскими показателями ускорилась на 0,68 п. п. и достигла 14,29%. Об этом на своем официальном сайте сообщает Центральный банк России. При этом, в ХМАО показатели инфляции по данным за тот же временной отрезок составили 11,56%, а в ЯНАО — 13,73%. «Базовая инфляция составила 15,97% на апрель 2022 года. Выросли затраты на продовольственные товары (кормовые добавки, мясо и др.) — 18,21%. Но снизились основные показатели инфляции у непродовольственных товаров — 12,19%, в марте этот показатель был 14,01%. Увеличились также показатели услуг ЖКХ и транспорта», — указано на сайте Центробанка. Там уточнили, на динамику инфляции в Тюменской области повлиял ряд факторов. В частности, увеличение издержек производителей и поставщиков на приобретение импортного сырья, оборудования и материалов на фоне нарушения цепочек логистики. «Более значительному росту инфляции препятствовали укрепление рубля, исчерпание повышенного спроса со стороны населения и увеличение предложения продукции тепличных хозяйств», — указано в отчете Центробанка.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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