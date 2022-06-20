Курганский должник заставил банк заплатить за требование долга

В Кургане судебные приставы оштрафовали один из крупных банков за нарушение прав клиента. Коллекторы требовали с мужчины погасить задолженность после того, как он написал заявление об осуществлении взаимодействия через представителя. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Курганской области.
«Между курганцем и финансовой организацией был заключен договор о предоставлении и обслуживании кредитной карты. Мужчина воспользовался кредитными средствами, но своевременно деньги не вернул. Клиент не стал уклоняться от оплаты долга и направил в банк заявление об осуществлении взаимодействия через представителя. Из-за ошибки сотрудника банк продолжал взаимодействовать с мужчиной напрямую. Ему регулярно поступали звонки и смс-сообщения с требованиями погасить задолженность. Мужчина обратился в УФССП России по Курганской области с жалобой на действия финансовой организации», — рассказали в пресс-службе ведомства.
В ходе проверки деятельности банка судебными приставами было установлено, что финансовая организация нарушила права клиента по возврату просроченной задолженности. За административное правонарушение банк оштрафовали на 50 000 рублей.
Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан».
В Кургане судебные приставы оштрафовали один из крупных банков за нарушение прав клиента. Коллекторы требовали с мужчины погасить задолженность после того, как он написал заявление об осуществлении взаимодействия через представителя. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Курганской области. «Между курганцем и финансовой организацией был заключен договор о предоставлении и обслуживании кредитной карты. Мужчина воспользовался кредитными средствами, но своевременно деньги не вернул. Клиент не стал уклоняться от оплаты долга и направил в банк заявление об осуществлении взаимодействия через представителя. Из-за ошибки сотрудника банк продолжал взаимодействовать с мужчиной напрямую. Ему регулярно поступали звонки и смс-сообщения с требованиями погасить задолженность. Мужчина обратился в УФССП России по Курганской области с жалобой на действия финансовой организации», — рассказали в пресс-службе ведомства. В ходе проверки деятельности банка судебными приставами было установлено, что финансовая организация нарушила права клиента по возврату просроченной задолженности. За административное правонарушение банк оштрафовали на 50 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало о том, что у жительницы Кургана забрали деньги из-за двойника в Забайкалье. Судебные приставы по ошибке списали деньги с карт женщины с такими же ФИО. Жительница Новосибирска подает в суд на курганца из-за лодки. Также в Кургане обвиняют судебного пристава в получении взятки Сотрудник ведомства вносил ложные данные в отчеты о людях.