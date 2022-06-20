Курганский должник заставил банк заплатить за требование долга

Курганский банк оштрафовали на 50 тысяч рублей за нарушение прав клиента Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане судебные приставы оштрафовали один из крупных банков за нарушение прав клиента. Коллекторы требовали с мужчины погасить задолженность после того, как он написал заявление об осуществлении взаимодействия через представителя. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Курганской области.

«Между курганцем и финансовой организацией был заключен договор о предоставлении и обслуживании кредитной карты. Мужчина воспользовался кредитными средствами, но своевременно деньги не вернул. Клиент не стал уклоняться от оплаты долга и направил в банк заявление об осуществлении взаимодействия через представителя. Из-за ошибки сотрудника банк продолжал взаимодействовать с мужчиной напрямую. Ему регулярно поступали звонки и смс-сообщения с требованиями погасить задолженность. Мужчина обратился в УФССП России по Курганской области с жалобой на действия финансовой организации», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки деятельности банка судебными приставами было установлено, что финансовая организация нарушила права клиента по возврату просроченной задолженности. За административное правонарушение банк оштрафовали на 50 000 рублей.

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