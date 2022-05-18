Курганского пристава обвиняют в получении взятки

В отношении пристава возбудили уголовное дело (архивное фото) Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Кургане судебного пристава-исполнителя обвиняют в том, что он за взятки вносил ложные данные в отчеты о людях, которым назначили обязательные работы. Данное сообщение было размещено 19 мая на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«В 2021 году подозреваемый выносил постановления об окончании исполнительного производства, внося в них заведомо ложные сведения относительно выполнения незнакомыми гражданами обязательных работ, назначенных судом в качестве наказания за совершенные административные правонарушения. По версии следствия, за прекращение таким способом исполнительного производства он получал денежное вознаграждение в сумме не менее 5 000 рублей», — указано в сообщении.

Мужчину обвиняют в служебном подлоге и мелком взяточничестве. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Нарушения помогли обнаружить сотрудники курганского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России. Представители СК выявляют все обстоятельства случившегося и ищут доказательства других возможных преступлений подозреваемого.