18 мая 2022

Курганского пристава обвиняют в получении взятки

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ФСИН. Москва, фсин россии, фсин, федеральная служба судебных приставов
В отношении пристава возбудили уголовное дело (архивное фото) Фото:

В Кургане судебного пристава-исполнителя обвиняют в том, что он за взятки вносил ложные данные в отчеты о людях, которым назначили обязательные работы. Данное сообщение было размещено 19 мая на сайте СУ СК РФ по Курганской области.

«В 2021 году подозреваемый выносил постановления об окончании исполнительного производства, внося в них заведомо ложные сведения относительно выполнения незнакомыми гражданами обязательных работ, назначенных судом в качестве наказания за совершенные административные правонарушения. По версии следствия, за прекращение таким способом исполнительного производства он получал денежное вознаграждение в сумме не менее 5 000 рублей», — указано в сообщении.

Мужчину обвиняют в служебном подлоге и мелком взяточничестве. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Нарушения помогли обнаружить сотрудники курганского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России. Представители СК выявляют все обстоятельства случившегося и ищут доказательства других возможных преступлений подозреваемого.

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В Кургане судебного пристава-исполнителя обвиняют в том, что он за взятки вносил ложные данные в отчеты о людях, которым назначили обязательные работы. Данное сообщение было размещено 19 мая на сайте СУ СК РФ по Курганской области. «В 2021 году подозреваемый выносил постановления об окончании исполнительного производства, внося в них заведомо ложные сведения относительно выполнения незнакомыми гражданами обязательных работ, назначенных судом в качестве наказания за совершенные административные правонарушения. По версии следствия, за прекращение таким способом исполнительного производства он получал денежное вознаграждение в сумме не менее 5 000 рублей», — указано в сообщении. Мужчину обвиняют в служебном подлоге и мелком взяточничестве. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Нарушения помогли обнаружить сотрудники курганского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России. Представители СК выявляют все обстоятельства случившегося и ищут доказательства других возможных преступлений подозреваемого.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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