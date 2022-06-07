Жительница Новосибирска подает в суд на курганца из-за лодки. Видео

08 июня 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

Курганец утверждает, что лодку он не получал, хотя деньги за нее заплатил Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Новосибирска по имени Наталья обвинила жителя Кургана в мошенничестве при покупке лодки. Через несколько лет после сделки, которая была в 2016 году, ее сын узнал, что должен вернуть покупателю все деньги, так как лодку тот якобы не получил. Об этом Наталья рассказала в эфире местного телеканала ОТС. В разговоре с URA.RU женщина заявила, что будет обращаться в суд. «Несколько лет назад семья женщины продала лодку в другой город. Деньги за нее перевели на счет сына. Моторку забрал представитель транспортной компании, о чем свидетельствуют накладные и переписка с водителем. После продавец получила отчет: груз доставлен в Курган. Однако год назад женщина узнала, что с ее ребенка судебные приставы пытаются взыскать долг по иску того самого покупателя», — рассказали в эфире телекомпании. О задолженности сын узнал на портале госуслуг. «Покупатель подал на нас в суд, что денежки отправил, а лодку не получил», — заявила Наталья. Она утверждает, что исков и повесток в суд не получала. По данным телекомпании, товар доходил до адресата, покупатель по имени Евгений участвовал в разгрузке. На сайте объявлений они нашли ту самую моторную лодку — ее продавали в Кургане в 2019 году. «Ни документов, ни лодки нам толком не доставили. Мы отказались принимать что-либо. Куча юристов своих работает, они обратились в суд. Я сказал, что деньги нужно вернуть. Вы зря такой репортаж снимаете. Вы узнайте сначала про меня, про какую личность вы хотите снять», — заявил Евгений по телефону новосибирским журналистам. По данным URA.RU, речь в репортаже идет об одном из тренеров спортивной школы олимпийского резерва №1 Кургана. Его контактов в распоряжении URA.RU нет. Начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин заявил URA.RU, что уже видел сюжет, но от комментариев отказался. Наталья подтвердила URA.RU, что не знала о судебном иске от покупателя. Сейчас она планирует также обращаться в суд. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал «Курганистан» .

Жительница Новосибирска по имени Наталья обвинила жителя Кургана в мошенничестве при покупке лодки. Через несколько лет после сделки, которая была в 2016 году, ее сын узнал, что должен вернуть покупателю все деньги, так как лодку тот якобы не получил. Об этом Наталья рассказала в эфире местного телеканала ОТС. В разговоре с URA.RU женщина заявила, что будет обращаться в суд. «Несколько лет назад семья женщины продала лодку в другой город. Деньги за нее перевели на счет сына. Моторку забрал представитель транспортной компании, о чем свидетельствуют накладные и переписка с водителем. После продавец получила отчет: груз доставлен в Курган. Однако год назад женщина узнала, что с ее ребенка судебные приставы пытаются взыскать долг по иску того самого покупателя», — рассказали в эфире телекомпании. О задолженности сын узнал на портале госуслуг. «Покупатель подал на нас в суд, что денежки отправил, а лодку не получил», — заявила Наталья. Она утверждает, что исков и повесток в суд не получала. По данным телекомпании, товар доходил до адресата, покупатель по имени Евгений участвовал в разгрузке. На сайте объявлений они нашли ту самую моторную лодку — ее продавали в Кургане в 2019 году. «Ни документов, ни лодки нам толком не доставили. Мы отказались принимать что-либо. Куча юристов своих работает, они обратились в суд. Я сказал, что деньги нужно вернуть. Вы зря такой репортаж снимаете. Вы узнайте сначала про меня, про какую личность вы хотите снять», — заявил Евгений по телефону новосибирским журналистам. По данным URA.RU, речь в репортаже идет об одном из тренеров спортивной школы олимпийского резерва №1 Кургана. Его контактов в распоряжении URA.RU нет. Начальник управления по физической культуре и спорту Курганской области Сергей Моторин заявил URA.RU, что уже видел сюжет, но от комментариев отказался. Наталья подтвердила URA.RU, что не знала о судебном иске от покупателя. Сейчас она планирует также обращаться в суд.