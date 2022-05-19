У жительницы Кургана забрали деньги из-за двойника в Забайкалье

У жительницы Кургана списали деньги и заблокировали карты из-за двойника Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Кургана Наталья Кузнецова пожаловалась на списания средств и блокировку карт из-за двойника в Забайкалье. Приставы в Забайкальском крае по ошибке списали деньги с карт женщины с такими же ФИО и датой рождения как у жительницы Забайкалья, сообщили на сайте «Чита.ру»

«Жительница Кургана Наталья Кузнецова пожаловалась на списание средств и блокировку ее карт, которую 8 апреля по ошибке провели приставы из Забайкалья. Она также рассказала, что деньги не вернули спустя месяц», — написали в сообщении.

В информации уточнили, что Наталья Кузнецова нашла пристава во «ВКонтакте», так как она заявила, что указанный при списании денег, номер в СМС не существовал, по телефонам на сайте ведомства она также не смогла дозвониться. Наталья обращалась к приставу через личную страницу в соцсети, но ее блокировали. В пресс-службе УФССП по Забайкалью «Чита.ру» уточнили, что Наталья Кузнецова с официальным заявлением не обращалась. Ошибку объяснили и деньги вернули, отметили в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае мошенники, представляясь судебными приставами, списывают деньги с банковских счетов граждан. По словам начальника управления ФССП края Сергея Неведомского это произошло после того, как приставы перешли на удаленный режим работы в связи с пандемией.