У жительницы Кургана забрали деньги из-за двойника в Забайкалье

Жительница Кургана Наталья Кузнецова пожаловалась на списания средств и блокировку карт из-за двойника в Забайкалье. Приставы в Забайкальском крае по ошибке списали деньги с карт женщины с такими же ФИО и датой рождения как у жительницы Забайкалья, сообщили на сайте «Чита.ру»
«Жительница Кургана Наталья Кузнецова пожаловалась на списание средств и блокировку ее карт, которую 8 апреля по ошибке провели приставы из Забайкалья. Она также рассказала, что деньги не вернули спустя месяц», — написали в сообщении.
В информации уточнили, что Наталья Кузнецова нашла пристава во «ВКонтакте», так как она заявила, что указанный при списании денег, номер в СМС не существовал, по телефонам на сайте ведомства она также не смогла дозвониться. Наталья обращалась к приставу через личную страницу в соцсети, но ее блокировали. В пресс-службе УФССП по Забайкалью «Чита.ру» уточнили, что Наталья Кузнецова с официальным заявлением не обращалась. Ошибку объяснили и деньги вернули, отметили в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае мошенники, представляясь судебными приставами, списывают деньги с банковских счетов граждан. По словам начальника управления ФССП края Сергея Неведомского это произошло после того, как приставы перешли на удаленный режим работы в связи с пандемией.
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Жительница Кургана Наталья Кузнецова пожаловалась на списания средств и блокировку карт из-за двойника в Забайкалье. Приставы в Забайкальском крае по ошибке списали деньги с карт женщины с такими же ФИО и датой рождения как у жительницы Забайкалья, сообщили на сайте «Чита.ру» «Жительница Кургана Наталья Кузнецова пожаловалась на списание средств и блокировку ее карт, которую 8 апреля по ошибке провели приставы из Забайкалья. Она также рассказала, что деньги не вернули спустя месяц», — написали в сообщении. В информации уточнили, что Наталья Кузнецова нашла пристава во «ВКонтакте», так как она заявила, что указанный при списании денег, номер в СМС не существовал, по телефонам на сайте ведомства она также не смогла дозвониться. Наталья обращалась к приставу через личную страницу в соцсети, но ее блокировали. В пресс-службе УФССП по Забайкалью «Чита.ру» уточнили, что Наталья Кузнецова с официальным заявлением не обращалась. Ошибку объяснили и деньги вернули, отметили в сообщении. Ранее URA.RU писало, что в Пермском крае мошенники, представляясь судебными приставами, списывают деньги с банковских счетов граждан. По словам начальника управления ФССП края Сергея Неведомского это произошло после того, как приставы перешли на удаленный режим работы в связи с пандемией.