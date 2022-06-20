Попавшая в СИЗО бывший пермский вице-премьер заключила сделку

Елена Лопаева решила сотрудничать со следствием Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Бывший вице-премьер правительства Пермского края Елена Лопаева, попавшая пол уголовное дело, заключила досудебное соглашение. Она согласилась дать показания о причастности к совершению преступлений ряда лиц в рамках расследования уголовного дела о хищениях в благотворительном фонде «Содействие—XXI век».

«Елена Лопаева и зампрокурора Пермского края подписали досудебное соглашение о сотрудничестве. В рамках исполнения соглашения она согласилась дать информацию о причастности к преступлениям ряда лиц, о которых еще не известно правоохранительным органам, и активно способствовать расследованию дела», — пишет «Коммерсант-Прикамье». Издание уточняет, что соглашение было заключено еще 6 мая.

Елена Лопаева была задержана в Москве 24 января, после чего водворена в СИЗО. Следствие считает ее причастной к мошенничеству в особо крупном размере. По версии следствия, экс-чиновница вступила в сговор с бывшим директором благотворительного фонда «Содействие—XXI век» Еленой Найдановой. Последняя ранее также решила сотрудничать со следствием.

Таким образом, со счетов благотворительного фонда посредством различных манипуляций, было выведено, а затем обналичено порядка 50 миллионов рублей. В марте бывшего вице-премьера этапировали в Пермь для проведения следственных действий.