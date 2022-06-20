Тюменский губернатор объяснил рост тарифов на ЖКХ

Тюменские власти субсидируют тарифы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Рост тарифов на услуги ЖКХ вызван увеличением затрат на производство коммунальных ресурсов. Однако для некоторых тюменцев предусмотрены субсидии на оплату коммунальных услуг. Об этом в ходе прямой линии заявил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Повышение тарифов на коммунальные ресурсы — это всегда очень чувствительный вопрос. При принятии таких решений важно обеспечить баланс между платежными возможностями потребителей и объективными финансовыми потребностями ресурсоснабжающих организаций», — отметил Моор.

Он напомнил, что инфляция влияет на рост стоимости коммунальных ресурсов. А коммунальщикам необходимо поддерживать инфраструктуру в рабочем состоянии, строить новые объекты.

Губернатор отметил, что стоимость всех ресурсов для тюменцев гораздо меньше фактических затрат компаний, тарифы субсидируются. На эти цели только в 2022 году направят около 6 млрд рублей. Для того, чтобы помочь тюменцам с оплатой ЖКХ, с 1 июля действует новое правило: если стоимость коммуналки превышает 20% от совокупного дохода семьи или одинокого человека, то превышение субсидируется из бюджета. Ранее порог для получения субсидии был 22%.

Напомним, в столице региона рост тарифов на отопление для УСТЭКа и воду для «Тюмень- Водоканал» составит 14,9%. Причина в том, что сети изношены, их нужно оперативно реконструировать, на это нужны средства. В целом по Тюменской области рост совокупного платежа за ЖКУ не превысит 3,4%.

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