Губернатор Моор объяснил причины роста тарифов на услуги ЖКХ

Сети тепло- и водоснабжения ждет масштабная реконструкция Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

Рост тарифов на тепло и воду в Тюмени почти на 15% вызван масштабными планами по ремонту сетей. Об этом губернатор Александр Моор заявил во время прямой линии с населением.

По словам Моора, тариф изменится на 14,9% с 1 июля 2022 года, но повышение коснется только отопления и водоснабжения в Тюмени. «Это вызвано тем, что нам необходимо проводить большие программы капитального ремонта сетей и оборудования на системах тепло- и водоснабжения. Его будут проводить компании „Тюмень-Водоканал“ и компания „УСТЭК“. У нас приняты долгосрочные программы развития, приняты производственные и инвестиционные программы этих компаний, которые требуют больших инвестиций. И я уверяю вас, что все эти средства пойдут как раз на то, чтобы один раз вложиться, а не, извините, латать дыры и реагировать на отдельные аварии», — добавил глава региона.

Александр Моор отметил, что решение было согласовано с Федеральной антимонопольной службой, и по остальным ресурсоснабжающим организациям рост тарифов не превысит 3,4%. Также он добавил, что в целом по Тюменской области рост совокупного платежа за ЖКУ не превысит те же самые 3,4%, установленные федеральным правительством в качестве предельного индекса повышения тарифов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Тюменской области принят новый подход к коммунальным тарифам. Для потребителей, проживающих в соседних домах и получающих тепло «из одной трубы», тарифы на коммунальные услуги уравнены, причем в меньшую сторону.