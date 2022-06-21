Соперник Куйвашева нашел, чем заменить IKEA и Coca-Cola

Александр Демин предложил заменить IKEA и Coca-Cola на отечественные бренды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутат Госдумы, секретарь центрального совета партии «Новые люди» Александр Демин предложил заменить IKEA и Coca-Cola на отечественные бренды. Об этом политик заявил во время пленарного заседания Госдумы РФ.

«Мы предлагаем создать в различных регионах швейные и обувные кластеры, помочь крепким середнякам стать лидерами и подтянуть за собой малый бизнес. Если создавать такие кластеры для каждой из отраслей, то мы сможем получить 200 или 500 предприятий. Наши компании могут стать супербрендами, осуществить расширение на освободившееся место IKEA, Procter & Gamble и Coca Cola», — заявил он.

Ранее URA.RU писало, что партию «Новые люди» на выборах губернатора Свердловской области представит депутат Госдумы, секретарь центрального совета партии Александр Демин. Его выдвижение единогласно поддержали партийцы на общем собрании регионального отделения. В своем первом кандидатском выступлении Демин подчеркнул особую роль Екатеринбурга.

О своем участии в выборах ранее объявили кандидаты от четырех партий. Помимо Демина, в кампанию вступили действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и депутат заксо Александр Каптюг (ЛДПР). Выборы пройдут 11 сентября.