Аналитик раскрыла, почему падение доллара не влияет на цены в РФ

22 июня 2022 в 01:03 Размер текста - 17 +

Урожай может снизить стоимость ряда продуктов в РФ, сказала Наталья Мильчакова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Цены на товары в России Цены в России не снижаются вслед за курсом доллара из-за издержек производства, зависимости от импорта иностранных комплектующих и высокой арендной платы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала ведущий аналитик Банка «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. «Стоимость товаров не снижается вместе с падением доллара по разным причинам. Розничные цены не могут так быстро реагировать на изменение валютного курса, как оптовые, должно пройти какое-то время, пока розничная торговля увидит сигналы со стороны спроса. Важными факторами ценообразования на товарном рынке являются, во-первых, издержки производства, в том числе транспортные, и влияние глобальных перебоев в цепочках поставок сырья, материалов и компонентов», — сказала Наталья Мильчакова. Вторым фактором аналитик назвала зависимость российских производителей от импорта комплектующих и некоторых видов сырья, например, упаковки. «В-третьих, вместе с ростом инфляции в этом году пропорционально поднимается и арендная плата для розничных магазинов, соответственно, повышается торговая наценка», — отметила эксперт. Отдельно собеседница агентства рассказала, из чего складывается стоимость продуктов. «Динамика цен зависит не только от спроса, но и от предложения. Если из страны много вывозится каких-либо продуктов, например, гречки или подсолнечного масла, предложение внутри государства будет ограничено, что неизбежно приведет к росту цен вне зависимости от курса доллара или евро. Есть и специфические факторы, такие как хороший урожай и неурожай каких-либо зерновых культур, которые могут, соответственно, либо снизить, либо повысить цены», — объяснила Мильчакова. Аналитик подчеркнула, что скоро может остановиться рост цен на импортные товары. «Они подорожали в марте, но далее, если рост цен на них будет продолжаться, спрос начнет падать. Так как население, которому подорожавшие импортные товары окажутся не по карману, отложит до лучших времен покупки, например, одежды, электроники или бытовой техники. Поэтому вполне возможно, что рост цен на импортные товары, особенно на электронику и бытовую технику, уже этим летом приостановится», — заключила специалист. По данным Московской биржи, впервые за семь последних лет курс доллара опустился ниже 55 рублей. Евро также показал рекордное падение — до 57,33 рублей за единицу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Цены в России не снижаются вслед за курсом доллара из-за издержек производства, зависимости от импорта иностранных комплектующих и высокой арендной платы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала ведущий аналитик Банка «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова. «Стоимость товаров не снижается вместе с падением доллара по разным причинам. Розничные цены не могут так быстро реагировать на изменение валютного курса, как оптовые, должно пройти какое-то время, пока розничная торговля увидит сигналы со стороны спроса. Важными факторами ценообразования на товарном рынке являются, во-первых, издержки производства, в том числе транспортные, и влияние глобальных перебоев в цепочках поставок сырья, материалов и компонентов», — сказала Наталья Мильчакова. Вторым фактором аналитик назвала зависимость российских производителей от импорта комплектующих и некоторых видов сырья, например, упаковки. «В-третьих, вместе с ростом инфляции в этом году пропорционально поднимается и арендная плата для розничных магазинов, соответственно, повышается торговая наценка», — отметила эксперт. Отдельно собеседница агентства рассказала, из чего складывается стоимость продуктов. «Динамика цен зависит не только от спроса, но и от предложения. Если из страны много вывозится каких-либо продуктов, например, гречки или подсолнечного масла, предложение внутри государства будет ограничено, что неизбежно приведет к росту цен вне зависимости от курса доллара или евро. Есть и специфические факторы, такие как хороший урожай и неурожай каких-либо зерновых культур, которые могут, соответственно, либо снизить, либо повысить цены», — объяснила Мильчакова. Аналитик подчеркнула, что скоро может остановиться рост цен на импортные товары. «Они подорожали в марте, но далее, если рост цен на них будет продолжаться, спрос начнет падать. Так как население, которому подорожавшие импортные товары окажутся не по карману, отложит до лучших времен покупки, например, одежды, электроники или бытовой техники. Поэтому вполне возможно, что рост цен на импортные товары, особенно на электронику и бытовую технику, уже этим летом приостановится», — заключила специалист. По данным Московской биржи, впервые за семь последних лет курс доллара опустился ниже 55 рублей. Евро также показал рекордное падение — до 57,33 рублей за единицу.