На курганской трассе в сторону Екатеринбурга ограничат движение

22 июня 2022 в 11:27 Размер текста - 17 +

В Курганской области на федеральной трассе ограничат движение части транспорта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU На двух участках трассы Курган—Екатеринбург до сентября ограничили движение для некоторых видов транспорта. Информация об этом опубликована на официальном сайте учреждения «Уралуправтодор». «До 15 сентября для транспортных средств с габаритом по ширине более 3,75 метра ограничение вводится на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения: Р-354 Екатеринбург—Шадринск—Курган км 92+220 (мост через реку Исеть); Р-354 Екатеринбург—Шадринск—Курган км 101+368», — говорится на сайте дорожного управления. Ограничения не распространяются на легковые машины и другой габаритный транспорт. Ранее URA.RU писало, что на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области на нескольких участках дороги ограничат движение транспорта на подъезде к Тюмени. Причина — масштабный ремонт дороги. Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Курганистан» .

На двух участках трассы Курган—Екатеринбург до сентября ограничили движение для некоторых видов транспорта. Информация об этом опубликована на официальном сайте учреждения «Уралуправтодор». «До 15 сентября для транспортных средств с габаритом по ширине более 3,75 метра ограничение вводится на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения: Р-354 Екатеринбург—Шадринск—Курган км 92+220 (мост через реку Исеть); Р-354 Екатеринбург—Шадринск—Курган км 101+368», — говорится на сайте дорожного управления. Ограничения не распространяются на легковые машины и другой габаритный транспорт. Ранее URA.RU писало, что на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области на нескольких участках дороги ограничат движение транспорта на подъезде к Тюмени. Причина — масштабный ремонт дороги.