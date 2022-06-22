На курганской трассе в сторону Екатеринбурга ограничат движение

На двух участках трассы Курган—Екатеринбург до сентября ограничили движение для некоторых видов транспорта. Информация об этом опубликована на официальном сайте учреждения «Уралуправтодор».
«До 15 сентября для транспортных средств с габаритом по ширине более 3,75 метра ограничение вводится на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения: Р-354 Екатеринбург—Шадринск—Курган км 92+220 (мост через реку Исеть); Р-354 Екатеринбург—Шадринск—Курган км 101+368», — говорится на сайте дорожного управления. Ограничения не распространяются на легковые машины и другой габаритный транспорт.
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На двух участках трассы Курган—Екатеринбург до сентября ограничили движение для некоторых видов транспорта. Информация об этом опубликована на официальном сайте учреждения «Уралуправтодор». «До 15 сентября для транспортных средств с габаритом по ширине более 3,75 метра ограничение вводится на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения: Р-354 Екатеринбург—Шадринск—Курган км 92+220 (мост через реку Исеть); Р-354 Екатеринбург—Шадринск—Курган км 101+368», — говорится на сайте дорожного управления. Ограничения не распространяются на легковые машины и другой габаритный транспорт. Ранее URA.RU писало, что на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области на нескольких участках дороги ограничат движение транспорта на подъезде к Тюмени. Причина — масштабный ремонт дороги.