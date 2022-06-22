На курганской трассе в сторону Екатеринбурга ограничат движение

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Клипарт. Дороги. Курган, фура, трасса, автомобильный транспорт, грузовые перевозки
В Курганской области на федеральной трассе ограничат движение части транспорта Фото:

На двух участках трассы Курган—Екатеринбург до сентября ограничили движение для некоторых видов транспорта. Информация об этом опубликована на официальном сайте учреждения «Уралуправтодор».

«До 15 сентября для транспортных средств с габаритом по ширине более 3,75 метра ограничение вводится на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения: Р-354 Екатеринбург—Шадринск—Курган км 92+220 (мост через реку Исеть); Р-354 Екатеринбург—Шадринск—Курган км 101+368», — говорится на сайте дорожного управления. Ограничения не распространяются на легковые машины и другой габаритный транспорт.

Ранее URA.RU писало, что на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области на нескольких участках дороги ограничат движение транспорта на подъезде к Тюмени. Причина — масштабный ремонт дороги.

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На двух участках трассы Курган—Екатеринбург до сентября ограничили движение для некоторых видов транспорта. Информация об этом опубликована на официальном сайте учреждения «Уралуправтодор». «До 15 сентября для транспортных средств с габаритом по ширине более 3,75 метра ограничение вводится на участках автомобильных дорог общего пользования федерального значения: Р-354 Екатеринбург—Шадринск—Курган км 92+220 (мост через реку Исеть); Р-354 Екатеринбург—Шадринск—Курган км 101+368», — говорится на сайте дорожного управления. Ограничения не распространяются на легковые машины и другой габаритный транспорт. Ранее URA.RU писало, что на федеральной трассе «Иртыш» в Курганской области на нескольких участках дороги ограничат движение транспорта на подъезде к Тюмени. Причина — масштабный ремонт дороги.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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