21 июня 2022

Источник сообщил, как завершится скандал в Перми из-за буквы Z

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Банер Z на Доме офицеров. Пермь, своих не бросаем, z знак, СВО, дом офицеров пермь
Демонтаж баннера с буквой Z, размещенный на фасаде Дома офицеров в Перми, не планируется Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Демонтаж баннера с неофициальным символом спецоперации, буквой Z, размещенного на фасаде Дома офицеров в Перми, не планируется. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве Пермского края. По его словам, руководство учреждения, действительно, не согласовало размещение баннера на объекте культурного наследия. Этот вопрос с надзорным ведомством, Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края, должен быть решен сегодня.

«Начальник Дома офицеров Пермского гарнизона, [полковник Юрий Баранов], своевременно не согласовал размещение на здании баннера с буквой Z, что обязан был сделать в установленном законом порядке. Сегодня он эту ошибку исправляет, размещение баннера будет согласовано. Демонтаж баннера не планируется», — пояснил источник в краевом правительстве.

В надзорном ведомстве агентству подтвердили, что обращение о размещении вывески с буквой Z поступило в инспекцию. «Собственник здания уже подал необходимые документы. После их проверки на соответствие установленному порядку ему будет выдано разрешение на размещение патриотической вывески», — пояснили корреспонденту URA.RU в ведомстве.

Ранее Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края выдала владельцу здания, Минобороны РФ, предостережение о необходимости демонтажа баннера. Указывалось, что размещение баннера, появившегося на фасаде в начале апреля, не было согласовано с надзорным ведомством.

Буква Z используется как знак поддержки российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Украины. О ее проведении объявил в конце февраля президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что спецоперация направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны.

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Демонтаж баннера с неофициальным символом спецоперации, буквой Z, размещенного на фасаде Дома офицеров в Перми, не планируется. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве Пермского края. По его словам, руководство учреждения, действительно, не согласовало размещение баннера на объекте культурного наследия. Этот вопрос с надзорным ведомством, Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края, должен быть решен сегодня. «Начальник Дома офицеров Пермского гарнизона, [полковник Юрий Баранов], своевременно не согласовал размещение на здании баннера с буквой Z, что обязан был сделать в установленном законом порядке. Сегодня он эту ошибку исправляет, размещение баннера будет согласовано. Демонтаж баннера не планируется», — пояснил источник в краевом правительстве. В надзорном ведомстве агентству подтвердили, что обращение о размещении вывески с буквой Z поступило в инспекцию. «Собственник здания уже подал необходимые документы. После их проверки на соответствие установленному порядку ему будет выдано разрешение на размещение патриотической вывески», — пояснили корреспонденту URA.RU в ведомстве. Ранее Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края выдала владельцу здания, Минобороны РФ, предостережение о необходимости демонтажа баннера. Указывалось, что размещение баннера, появившегося на фасаде в начале апреля, не было согласовано с надзорным ведомством. Буква Z используется как знак поддержки российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Украины. О ее проведении объявил в конце февраля президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что спецоперация направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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