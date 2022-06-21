Источник сообщил, как завершится скандал в Перми из-за буквы Z

Демонтаж баннера с буквой Z, размещенный на фасаде Дома офицеров в Перми, не планируется Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Демонтаж баннера с неофициальным символом спецоперации, буквой Z, размещенного на фасаде Дома офицеров в Перми, не планируется. Об этом URA.RU рассказал источник в правительстве Пермского края. По его словам, руководство учреждения, действительно, не согласовало размещение баннера на объекте культурного наследия. Этот вопрос с надзорным ведомством, Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края, должен быть решен сегодня.

«Начальник Дома офицеров Пермского гарнизона, [полковник Юрий Баранов], своевременно не согласовал размещение на здании баннера с буквой Z, что обязан был сделать в установленном законом порядке. Сегодня он эту ошибку исправляет, размещение баннера будет согласовано. Демонтаж баннера не планируется», — пояснил источник в краевом правительстве.

В надзорном ведомстве агентству подтвердили, что обращение о размещении вывески с буквой Z поступило в инспекцию. «Собственник здания уже подал необходимые документы. После их проверки на соответствие установленному порядку ему будет выдано разрешение на размещение патриотической вывески», — пояснили корреспонденту URA.RU в ведомстве.

Ранее Госинспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края выдала владельцу здания, Минобороны РФ, предостережение о необходимости демонтажа баннера. Указывалось, что размещение баннера, появившегося на фасаде в начале апреля, не было согласовано с надзорным ведомством.

Буква Z используется как знак поддержки российских военнослужащих, участвующих в спецоперации на территории Украины. О ее проведении объявил в конце февраля президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что спецоперация направлена на денацификацию и демилитаризацию этой страны.

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