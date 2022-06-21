Власти ЯНАО отказались заплатить миллионы тюменской компании

Департамент природный ресурсов ЯНАО обжалует решение суда о взыскании 4,7 миллиона рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Департамент природных ресурсов и экологии, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса ЯНАО планирует оспорить решение окружного арбитражного суда о взыскании 4,7 миллиона рублей в пользу АО «Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства». Об этом URA.RU сообщили в департаменте.

«Арбитражным судом было рассмотрено дело по исковому заявлению департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО к АО „Тюменгипроводхоз“ о взыскании штрафа за ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных контрактом и по встречному исковому заявлению АО „Тюменгипроводхоз“ к департаменту о взыскании стоимости выполненных работ. Решением Арбитражного суда департаменту отказано в удовлетворении искового заявления, исковые требования АО „Тюменгипроводхоз“ удовлетворены, решение в законную силу не вступило и будет обжаловано департаментом», — говорится в сообщении.

Также в департаменте добавили, что для предотвращения негативного воздействия вод на участке реки Сыня в районе села Овгорт ежегодно с 2020 года проводятся ледорезные работы для ослабления прочности льда в период прохождения половодья. До этого в 2019 году с целью защиты населенного пункта от затопления с тюменской компанией был заключен контракт на выполнение работ по подготовке проектной документации, который в последствии разорвали, в связи с невыполнением подрядчиком ряда обязательств.

Агентство обратилось за комментарием в АО «Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства». На момент публикации ответа не поступило.

Ранее URA.RU сообщало, что арбитражный суд ЯНАО взыскал 4,7 миллиона рублей с окружного департамента природных ресурсов и экологии, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса в пользу АО «Тюменский проектно-изыскательский институт водного хозяйства» за выполненную работу по контракту. Однако после разрыва договора в селе Овгорт (Шурышкарского района ЯНАО) в результате паводка подтопленными оказались 13 частных домов и приусадебных участков.

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